Carta d'identità, a Montesacro attesa ridotta: in estate le "urgenze" solo per residenti del Municipio III

Dopo le settimane di caos che avevano investito gli uffici anagrafici del Municipio III, tra sportelli chiusi e attese di mesi per ottenere la carta d'identità elettronica tramite l'appuntamento sulla piattaforma di Agenda CIE, la situazione negli uffici demografici del Roma Montesacro risulta migliorata.

Montesacro, attese ridotte per carte identità

Addio infatti attese che sfioravano i quattro mesi: per ottenere il documento d'identità tramite gli uffici del Municipio III gli utenti, quelli di tutta Roma, dovranno attendere "solo" tre settimane.

La sede principale di via Fracchia è infatti tra le tre della Capitale ad avere disponibilità nel più breve tempo possibile: meglio solo via Duilio Cambellotti in VI e via Dire Daua in II, dove i primi appuntamenti disponibili sono anche a distanza di qualche giorno.

Ad oggi (17 giugno 2019 ndr.) è al 9 luglio il primo posto libero in quel di Talenti con pure ampia scelta di orario.

Una disponibilità che il Roma Montesacro vuole tenersi stretta concentrando risorse ed energie: così il canale delle "urgenze", almeno nel periodo estivo, quello in cui le partenze soprattutto impongono di avere documenti conformi e in corso di validità, viene riservato ai soli residenti del Municipio III.

Carte identità urgenti: a Montesacro solo per residenti del Municipio III

A darne notizia la stessa Piazza Sempione tramite il proprio sito istituzionale: "Da lunedì 17 giugno a venerdì 13 settembre 2019 il Servizio Demografico del Municipio, sito in via Umberto Fracchia 45, rilascerà le carte di identità cartacee ed i certificati con carattere d’urgenza, esclusivamente - sottolineano dalla Direzione - ai cittadini residenti nel Municipio Roma III Montesacro".

Carta identità cartacea urgente: chi può richiederla

Ma chi può richiedere e ottenere la carta d'identità cartacea? Le carte d’identità cartacee, come ricordato da Roma Capitale, possono essere rilasciate solo in presenza di particolari ed eccezionali casi: tutela della salute; pregiudizio/danno economico (ad es. stipule contratti, atti notarili, ecc.); partecipazione a procedure concorsuali (concorsi pubblici, bandi di gara, ecc.); consultazione elettorale; furto ovvero smarrimento del documento con presentazione della denuncia ed in presenza di due testimoni che attestino l’identità del cittadino richiedente, ove non in possesso di altro documento di riconoscimento in corso di validità; viaggio con presentazione di biglietto ovvero prenotazione di soggiorno in struttura ricettiva.