Il Montesacro non rinuncia ai soggiorni per anziani: vacanza gratuita per 125 "senior"

Nonostante l'attenzione sia ancora alta con buone norme d'igiene e distanziamento sociale da mantenere per evitare il contagio da Coronavirus, il Municipio III non rinuncia ai soggiorni per anziani. Il Roma Montesacro, dopo il lockdown, ha finanziato con i propri fondi il progetto Estate Senior 2020: soggiorni diurni della durata di 5 giorni feriali (dal lunedì al venerdì) da fruire dal 1 luglio al 15 settembre 2020.

Municipio III soggiorni per anziani estate 2020

Cinque i turni settimanali "riservati ad un numero massimo di 125 anziani in condizioni di totale autosufficienza" - spiega il Miunicipio III, che abbiano compiuto il 60esimo anno di età per le donne e il 65esimo anno di età per gli uomini.

“L’emergenza Covid-19 si è abbattuta sulle persone anziane mostrandone la maggiore vulnerabilità fisica ma ha anche impoverito i loro rapporti sociali imponendo mesi di protratta solitudine. Per questo, dopo aver già affrontato la questione dei Centri estivi per i cittadini più piccoli, - ha detto il presidente del Municipio III, Giovanni Caudo - stiamo cercando soluzioni anche per questa fascia di popolazione, mai così fragile come in questo momento. Non intendiamo lasciare nessuno da solo”.

Anziani del Municipio III al mare: "Socializzazione fondamentale"

I soggiorni, per i quali le persone interessate potranno presentare domanda dal 16 al 30 giugno, si svolgeranno presso gli stabilimenti balneari del litorale romano con partenza il mattino verso le 7.30 e rientro alle ore 17.30. Nel soggiorno sarà compreso il pranzo.

“La socializzazione è un momento fondamentale per tutti, specie per chi, per ragioni anagrafiche, è più vulnerabile" - ha aggiunto l'assessora al Sociale del Municipio III, Maria Concetta Romano, a margine di un incontro con i presidenti dei Centri sociali anziani del territorio.

Centri anziani che, con la proroga dell'ordinanza della sindaca Raggi, resteranno chiusi fino al 30 giugno. "Nell'attesa delle linee guida di RomaCapitale sulla sicurezza sanitaria e dell’ordinanza con la data della riapertura dei Centri Anziani, noi stiamo già lavorando per decurtare i tempi di sospensione dalla fruizione: dal 15 giugno, infatti, daremo il via alle sanificazioni. Inoltre, stiamo già procedendo all'acquisto di dispositivi di protezione individuale come mascherine guanti e gel disinfettanti per le mani”.