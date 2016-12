Vacanze di Natale: Piazza Sempione ne approfitta per pulire le scuole

Dal Nido Principe Ranocchio di Talenti alla scuola dell'infanzia di via Comano: tempo di pulizie straordinarie per le scuole del Municipio III nelle quali Piazza Sempione, approfittando della pausa natalizia, ha dato avvio all’opera di recupero del materiale obsoleto e dismesso giacente. Contestualmente al recupero, hanno fatto sapere da Piazza Sempione, avverrà la pulizia dei siti usati impropriamente per stoccare tutto quanto ritenuto inutilizzabile.

"Il Municipio sta facendo il lavoro rimasto arretrato in questi anni. Ma non ci siamo limitati ad aspettare che la macchina organizzativo burocratico si mettesse in moto. In questi mesi, la Presidente, i portavoce, le associazioni e i cittadini - ha scritto il M5s del Municipio III - si sono rimboccati le maniche nel vero senso della parola per pulire scuole e aree verdi degli asili. Ora il lavoro svolto dai volontari torna in capo alle istituzioni".

Il nido Principe Ranocchio in via Ugo Ojetti, quello Eureka di via Monte Resegone e la scuola dell’Infanzia Walt Disney in Piazza Lambertenghi e quella di via Comano sono solo le prime scuole nelle quali il Municipio III è intervenuto: "A queste - hanno assicurato i grillini di Montesacro - seguiranno tutte quelle che negli anni si sono ritrovate nelle stesse condizioni. Dove non arriviamo oggi arriveremo domani".