Sport a scuola, fondi dalla Regione Lazio per tre scuole del III municipio

Dotare tutti gli istituti degli articoli necessari a svolgere attività sportive favorendo la diffusione di numerose discipline, soprattutto quelle considerate minori: è questo uno dei principali obiettivi del progetto ''Scuola di Squadra'' che la Regione Lazio ha finanziato con un milione di euro.

E così ieri il Presidente Zingaretti ha consegnato palloni, canestri, tappetini, racchette e reti agli alunni di Orazio, Pacinotti e Giordano Bruno: le prime tre scuole, sulle 230 individuate, a ricevere le attrezzature.

"Siamo qui oggi per portare ai ragazzi tutto ciò di cui avevano bisogno. Abbiamo capito che troppo spesso ci si dimentica delle cose semplici come reti, palloni e magliette" - ha spiegato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, sottolineando come siano già stati accantonati 20 milioni di euro per un nuovo bando sull'impiantistica sportiva. "E' un piccolo segnale che le cose possono cambiare e vogliamo che lo sport diventi un diritto anche nei comuni più piccoli del Lazio, perchè è qui che si costruisce il futuro".

Presente anche il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, che ha ricordato come il Comitato olimpico nazionale "non si dovrebbe occupare dello sport a scuola, ma in realtà da qualche anno stiamo dando un grande contributo di presenza e moral suasion insieme alle autorità locali, perchèci rendiamo conto che altrimenti molti problemi della scuola non si risolvono". A questo proposito "siamo molto contenti quando troviamo un interlocutore come il presidente Zingaretti che un giorno mi ha chiamato e mi ha detto che aveva intenzione di fare qualcosa per le scuole". Si tratta di un progetto "di cui sono orgoglioso e cercheremo di realizzarne il più possibile. Le cose- ha concluso Malagò - non vanno annunciate, vanno fatte".

E soddisfazione per la scelta di inaugurare il percorso di Scuola di Squadra nel Municipio III è stata espressa dai Democratici del Montesacro, territorio che negli scorsi anni ha davvero ricevuto tanto dalla Regione Lazio. "Siamo orgogliosi che abbia iniziato dalle scuole del Municipio III, dove negli anni scorsi sono sorti nuovi impianti e tensostrutture. Sosteniamo da anni che le scuole sono un luogo fondamentale per la diffusione della pratica sportiva e un grande incentivo per avvicinarsi all'attività dilettantistica e agonistica di moltissime discipline. Una sensibilità che ha avuto continuità negli anni" - hanno commentato a margine delle consegne i consiglieri Yuri Bugli e Federica Rampini ricordando come, prima dell'arrivo delle nuove attrezzature, il Municipio III abbia potuto godere grazie alla Regione del recupero dell'ex GIL di viale Adriatico e del finanziamento alle manifestazioni sportive del territorio.

Dopo la festa spazio anche all'acredine politica: "Non possiamo però sottolineare l'inutilità della presenza della Presidente del Municipio, Roberta Capoccioni, seguita dagli assessori alla Scuola e alla Sicurezza. Si capisce che - incalzano Bugli e Rampini - non avendo ancora fatto nulla né per le scuole né per lo sport cerchino di confondersi con un'amministrazione, quella guidata da Nicola Zingaretti, che continua a dimostrare di saper ben governare. Ma segnaliamo che oggi avrebbero fatto bene a stare alla scuola Verri, visitata dai ladri la scorsa notte, subendo un danno di migliaia di euro. Sarebbe onesto da parte loro se - hanno concluso i due consiglieri del Pd - provassero almeno ad affrontare qualcuno dei problemi del territorio, invece di provare maldestramente ad accaparrarsi i meriti altrui, perché dall'inutilità oggi sono scaduti nel patetico".