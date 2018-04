Primarie III municipio, Comito è il candidato dei Verdi: "L'Ambiente torni al centro del programma"

E' Antonio Comito il terzo candidato alle primarie del centrosinistra del Municipio III, l'esponente dei Verdi si inserisce nella sfida tra i due più quotati Giovanni Caudo, urbanista ed ex assessore della Giunta Marino, sostenuto dall'area a sinistra del Pd, e Paola Ilari, segretaria e candidata del Partito Democratico nel Roma Montesacro.

Antonio Comito candidato dei Verdi alle primarie

Una candidatura quella di Comito, già assessore al personale e patrimonio nella Giunta Marchionne, che non rischia di togliere voti all'uno e all'altra, ma che porta i temi dell'ambiente in un programma che tutti hanno descritto come "aperto".

"Da sempre faccio politica per passione, mettendomi a servizio del territorio" - ha spiegato così a Romatoday le ragioni della sua nuova discesa in campo. "Come Caudo e Ilari faccio parte della sfera del centrosinistra ma sento di poter dire di avere un legame più stretto con il territorio: non ho mai guardato oltre o ambito ad altro".

Ambiente al centro del programma

Ambiente: questo il tema centrale della proposta di Comito. "Il nostro programma è incentrato sull'ambiente e su tutte le tematiche ad esso collegate. Dalla raccolta differenziata, vitale per un territorio alle prese con il TMB Salario, all'inquinamento. Non manca però l'attenzione a temi come il personale e i servizi da erogare ai cittadini: per fare un esempio - ha proseguito Comito - è impensabile che per fare una nuova carta di identità bisogna attendere mesi".

Da qui l'impegno ad essere vicino alle istanze della collettività: "Bisogna trovare soluzioni ai problemi dei cittadini che oggi sono abbandonati e smarriti".