Primarie Municipio III, gazebo pronti: ecco dove e come si vota

Da una parte Paola Ilari, segretaria del Pd del Municipio III; dall'altra Giovanni Caudo, urbanista ed ex assessore della Giunta Marino, poi c'è Antonio Comito candidato dei Verdi ed ex assessore della Giunta Marchionne: sarà una sfida a tre quella delle primarie del centrosinistra in Municipio III.

Municipio III: il 28 aprile le primarie del centrosinistra

Dalle urne dei gazebo distribuiti sul territorio del Roma Montesacro, da Settebagni al Nuovo Salario, dalla Bufalotta al Tufello, uscirà il nome del candidato presidente del centrosinistra che dovrà tentare di conquistare la massima carica di Piazza Sempione rimasta vacante dopo la prematura caduta del governo grillino.

La campagna elettorale degli sfidanti, leale, corretta e dai toni più che pacati è ormai agli sgoccioli: sabato 28 aprile si vota, saranno gli elettori a scegliere.

Elezioni Municipio III: le info sulle primarie

Urne aperte dalle 7 alle 22. Possono votare i cittadini che abbiano compiuto sedici anni e che siano residenti nel Municipio III. Per votare è necessario portare al seggio un documento d’identità, la tessera elettorale (recante il numero della sezione) ed il contributo di 1 euro per le spese di organizzazione. Per sapere dove votare basterà guardare sulla tessera elettorale il numero di sezione e controllare così il "seggio" corrispondente. Di seguito l'elenco completo fornito dall'organizzazione.

Primarie centrosinistra Municipio III dove si vota

VIA GROTTAZZOLINA 57 - sezioni 0322, 0323, 0324



VIA SALARIA ALT. VIA SANT’ANTONIO DA PADOVA (gazebo) - sezioni 0356, 0357, 0358, 0359, 2522



PIAZZA BORTOLO BELOTTI 37 - sezioni 0286, 0287, 0288, 0289, 0292, 0302, 0309, 0310, 0312, 0313, 0315, 0316



VIA CINIGIANO 75 - sezioni 0285, 0290, 0291, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297



PIAZZA DELL’ATENEO SALESIANO (gazebo) - sezioni 0298, 0299, 0300, 0301, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308



VIA GIOVANNI VERGA 54 - sezioni 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0361



PIAZZA TALENTI (gazebo) - sezioni 0220, 0221, 0222, 0223, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235



VIA DELLA BUFALOTTA 229 (parcheggio antistante Liceo Nomentano - gazebo) - Sezioni 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0364, 1762, 2564



VIA CONCA D’ORO 143 (Mercatino Conca d’Oro - gazebo) - sezioni 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108



VIA CESCO BASEGGIO angolo VIA TINA DI LORENZO (gazebo) - sezioni 0025, 0351, 0352, 0370, 0371, 2539, 2563



VIA ISOLE CURZOLANE (altezza Piazza degli Euganei davanti a mercato coperto - gazebo) - sezioni 0091, 0092, 0101, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0317, 0318



VIA MONTE URANO (altezza giardini - gazebo) - sezioni 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330



PIAZZA MONTE BALDO 8 - sezioni 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090



VIA VAL DI FASSA (angolo VIA VAL TROMPIA - gazebo) - sezioni 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072



VIALE LINA CAVALIERI 3 (gazebo) - sezioni 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345 ,0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 2521, 2562



LARGO FRATELLI LUMIERE (parcheggio - gazebo) - sezioni 0264, 0319, 0320, 0321, 0353, 0354, 0355, 0366, 0367, 0368, 0369



VIA BUFALOTTA 674 (parcheggio fronte parrocchia Santa Maria delle Grazie - gazebo) - sezioni 0001, 0037, 0360, 0362, 0363, 0365



VIA TOR SAN GIOVANNI ALTEZZA CINQUINA (gazebo) - sezioni 0372, 0373, 0374, 0375