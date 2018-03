Dopo gli alberi crollati arrivano le potature: chiude viale Tirreno

Potature in programma in viale Tirreno, a Montesacro. Le ditte incaricate interverranno sulle alberature dell'arteria del Municipio III teatro nei giorni scorsi di rami crollati e alberi caduti: tra i più recenti il crollo del grosso albero che il 23 febbraio ha distrutto sei auto in sosta e quello della notte tra il 7 e l'8 marzo che ha schiacciato le plance elettorali e invaso la strada con fronde e legni.

Potature in viale Tirreno: bus deviati

Lunedì 12 marzo l'avvio delle operazioni di potatura. Fino al termine dei lavori la strada sarà chiusa, solo nella carreggiata in direzione di piazza Sempione, tra via Martana e l'incrocio con via Nomentana. Deviate le linee bus 81, 311, 336, 337, 338, 351.