Pos nel III Municipio: la pubblicità del Campidoglio è "ingannevole", previsti disagi dal 1 gennaio

Per il III Municipio ci saranno più disagi che benefici. Inoltre, pagare col Pos non sarà una opportunità ma un obbligo. Il presidente del parlamentino di Montesacro Giovanni Caudo attacca il Campidoglio reo, secondo lui, di fare "pubblicità ingannevole".

"Si fa passare l'eliminazione del contante come una innovazione, del tipo: siamo diventati una città digitale. Si nasconde invece che l'obbligo dal 1 gennaio di pagare con il POS, non una scelta ma un obbligo, che vale anche per pagare 26 centesimi, dipende dalla incapacità di questa amministrazione di affidare l'appalto per il porta valori che scade il 31 dicembre prossimo. Non si è capaci di fare l’appalto e la sindaca elimina i contanti dai pagamenti negli uffici anagrafici di tutta Roma", sottolinea Caudo.

"Ci è arrivato dal Campidoglio questo manifesto informativo che nasconde la verità e descrive un mondo che non esiste. Nel Municipio III al 18 di novembre gli uffici anagrafici avevano incassato 522 mila euro di diritti e bolli (variano a seconda del certificato tra 26 centesimi e un massimo 16,79 euro) di questi solo 27 mila sono stati pagati con il POS e il resto in contanti. - si legge in un lungo post pubblicato su Facebook - E' evidente il disagio che si arreca al cittadino a partire da dopo domani. Come si può scrivere "per un servizio sempre più veloce e vicino ai cittadini [...]"? Si tratta pur sempre di informazione istituzionale e invece ci vogliono vendere quello che non è. Ho scritto alla sindaca chiedendo di ritirare il manifesto così evidentemente non veritiero e lesivo del diritto del cittadino ad avere una corretta informazione. Un altro esempio di come non sanno governare e ne fanno pagare le conseguenze, dirette e indirette, ai cittadini romani".