Montesacro, tappano buche ma vengono identificati: "Propaganda ha messo a rischio incolumità"

Tentavano di riparare con mezzi e risorse proprie la strada ma sono stati fermati e identificati dalle forze dell'ordine. Questo quanto accaduto ad alcuni volontari della nota associazione 'Tappami' intervenuti, "senza alcun permesso o autorizzazione", sul manto stradale di Piazza Sempione, nel cuore di Montesacro.

Un'azione che ha trovato la ferma condanna della Presidente del Municipio III, Roberta Capoccioni, che non ha esitato a bollare quanto messo in atto, ossia lo sversamento di materiale bituminoso in strada "nella più totale illegalità", come "pericoloso illecito".

Il sospetto, fatto intendere dai vertici del Montesacro, è che si sia trattato di una sorta di sabotaggio o comunque di un'azione "meramente strumentale". E poco importa se Tappami da tempo è attiva su buona parte del territorio della Capitale, punto di riferimento per tanti cittadini che quotidianamente segnalano a quei volontari falle e ragnatele del manto stradale.

"È bene inquadrare l'evento nella maniera più precisa possibile. Le modalità 'originali', il 'singolare orario notturno' e la 'peculiare locazione', Piazza Sempione, in cui quest'operazione ha avuto luogo, farebbero pensare più ad un'azione di tipo strumentale piuttosto che ad un tentativo di migliorare il territorio municipale" - fa notare Capoccioni.

"Ribadiamo che questa Amministrazione ha a cuore l'incolumità e la salute dei cittadini e sta procedendo attraverso l'assegnazione di regolari bandi pubblici a ditte specializzate e assicurate per qualsiasi tipo di evenienza e non permetterà quindi a nessuno - ha sottolineato la minisindaca - di improvvisare gesti volontari e di sicuro condotti per soli fini propagandistici".

Da qui la condanna di qualsiasi iniziativa simile "in quanto di una leggerezza sconcertante". "La strada è un luogo pericoloso e qualsivoglia intervento, deve essere fatto nel totale rispetto delle norme e con assoluta perizia al fine di tutelare l'incolumità propria, dei centauri, dei ciclisti e degli automobilisti. Interventi di questo tipo - ha concluso perentoria la Presidente - sono dunque da ritenersi illegali e pertanto forieri di conseguenze per gli autori materiali del gesto".