Dal Nuovo Salario a Montesacro: davanti scuola arrivano i Nonni Vigili

Nonni vigili nel Municipio III: dal Nuovo Salario al Montesacro davanti alle scuole tornano i nonni, con fratino catarifrangente, cartellino di riconoscimento e cappellini, pronti a vigilare e tutelare la sicurezza degli alunni.

Nonni Vigili davanti alle scuole del Municipio III

I Nonni Vigili, forti anche di alcuni corsi che verranno intrapresi con gli agenti della Polizia Locale, aiuteranno infatti gli scolari del Municipio III all'entrata e all'uscita da scuola garantendo per loro e per le famiglie un occhio attento e premuroso.

Un'iniziativa, quella dei Nonni Vigili del Montesacro, promossa dal mensile La Quarta e associazione culturale Frog con il patrocinio del Municipio III volenteroso di coinvolgere la terza età sul territorio.

Gli sponsor dei Nonni Vigili

A contribuire al progetto anche alcune attività commerciali che faranno da sponsor mettendo a disposizione le risorse necessarie per il materiale in dotazione ai Nonni Vigili e i buoni pasto che rappresenteranno il contributo per il servizio svolto dai nonni.

Anziani parte attiva del territorio e aiuto per le famiglie

"Questa iniziativa coniuga insieme necessità differenti per farne soluzione complessiva mettendo a frutto le potenzialità inespresse del nostro territorio" - ha commentato la minisindaca Roberta Capoccioni plaudendo all'idea di coinvolgere la terza età ponendola come aiuto alle famiglie che accompagnano i figli a scuola. "L'associazione FROG - ha detto la Presidente - ha dunque messo in relazione due bisogni: quello delle persone anziane di poter essere considerate parte attiva del nostro territorio, e quello di sicurezza dei ragazzi".

I Nonni Vigili alla Piaget e alla Montessori

La Piaget di via Seggiano e la Montessori di viale Adriatico le prime due scuole a vantare la presenza dei Nonni Vigili con i promotori dell'iniziativa a non nascondere l'obiettivo di voler "conquistare" più scuole possibili.