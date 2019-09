I nidi del Municipio III riprendono le attività: "Vogliamo aprirne altri quattro"

Niente ritardi, nè imprevisti: gli asili nido del Municipio III hanno ripreso le loro attività in modo puntuale.

Nidi Municipio III aperti dal 1 settembre

"Tutti i nostri 15 nidi sono regolarmente aperti e questo nonostante la strutturale carenza di risorse intorno alla gestione del mondo educativo e scolastico nella Capitale" - ha fatto sapere il minisindaco Giovanni Caudo.

"Un modo per rispondere alle esigenze delle famiglie del nostro territorio, promuovendo la costruzione di un vero welfare attento ai diritti di tutti. Perché la buona amministrazione del Municipio - ha sottolineato il presidente - fa bene anche a Roma Capitale".

Nei nidi del Municipio III 662 nuovi iscritti

“Si tratta di un ottimo risultato ottenuto grazie all'impegno e alla fattiva collaborazione tra l’amministrazione municipale, i funzionari educativi, il dipartimento e la Multiservizi" - ha aggiunto l'assessora alle Politiche Scolastiche del Terzo, Claudia Pratelli.

In base ai numeri diffusi da Piazza Sempione i nidi del Municipio III contano 662 nuovi iscritti, su un totale di 1289 tra bambini e bambine.

Municipio III: "Apriamo altri quattro asili nido"

"Intendiamo impegnarci sempre di più su questo tema, come testimoniato, tra l’altro, anche dall'apertura delle 6 strutture che abbiamo garantito per l’intero mese di luglio, accogliendo oltre 430 bambini e accettando tutte le domande ricevute senza liste d’attesa. Siamo consci, infatti, che è proprio qui, dall'educazione prescolare - sostiene Pratelli - che si promuove l’uguaglianza sociale. Lo crediamo così tanto che - ha annunciato l'assessora - stiamo ultimando i lavori per l’apertura, al più presto, di altri 4 nidi nel nostro Municipio. Auguriamo un buon inizio di anno educativo a tutti i bimbi, le bimbe e al personale impegnato”.