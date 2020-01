Il Municipio III “abbraccia” i suoi alunni con sindrome di Tourette: il progetto di inclusone in quattro scuole

Il Municipio III si prende cura dei suoi alunni con sindrome di Tourette. Il Roma Montesacro finanzia infatti un ventaglio di iniziative che, grazie alla collaborazione con la Tourette Roma Onlus, l’unica associazione specializzata nei temi della sindrome di Tourette nel Lazio, verranno messe in campo in quattro diverse scuole del territorio.

Municipio III: un progetto per gli alunni con sindrome di Tourette

“La sindrome di Tourette dall’emarginazione all’inclusione” – il titolo del progetto lanciato dal Terzo. Un aiuto ai bambini affetti dalla “malattia dei tic” e alle loro famiglie.

“Circa l’1% della popolazione, prevalentemente minori, presenta questa problematica. La stragrande maggioranza delle persone che manifesta i segni di questa sindrome, per lo più tic nervoso o di linguaggio, ha tra gli 8 e i 12 anni. Tra loro, i dati mostrano una forte propensione all’abbandono scolastico e alla chiusura in se stessi. Questo progetto, interamente finanziato dal nostro municipio, - ha spiegato il minisindaco Giovanni Caudo - può forse evitare tutto ciò abbattendo le barriere, vere o solo presunte, che spesso impediscono il pieno sviluppo della persona umana lavorando anche sulla costruzione e sul senso di comunità, non solo evidentemente di quella scolastica”.

Sindrome Tourette: un progetto per l’inclusione

Un modo dunque per proteggere e includere quegli alunni che, con sindrome di Tourette, spesso vengono allontanati. “Non è una forma di disabilità evidente ed è spesso accompagnata da deficit di attenzione (ADHD) e da disturbo ossessivo compulsivo (DOC). Frequentemente è bollata come semplice maleducazione. Fattore, questo, che in molti casi, espone maggiormente al rischio di esclusione e al bullismo. Tuttavia, dati confortanti evidenziano un crollo netto di tali episodi negativi quando nelle scuole si attivano le buone pratiche di informazione e di sensibilizzazione” – ha osservato Maria Concetta Romano, assessora alle politiche sociali del III Municipio.

Da qui il progetto del Municipio III per gli alunni con sindrome di Tourette. “Con questa iniziativa – sottolineano da Piazza Sempione - puntiamo anche a sostenere i giovani pazienti e le loro famiglie”.