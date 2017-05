Montesacro, "sbeffeggio tra volontari e magliette gialle, è ruba bandiera tra Pd e M5s"

Week end di decoro partecipato e volontariato per le strade del Municipio III dove l'esercito dei volontari è intervenuto in aree verdi, giardini e strade del territorio per ripristinare condizioni ottimali e risolvere criticità annose che l'amministrazione, sempre alle prese con risorse economiche ed umane scarse, non era ancora riuscita ad affrontare.

Ai soliti volontari del sabato e della domenica, alla sempre attiva Squadra Ambiente Terzo Municipio composta da portavoce e attivisti 5s, in questo finesettimana si sono affiancate le magliette gialle del Pd per un'iniziativa capillare che ha ricevuto plausi ma anche ironia e critiche.

"Prima la Squadra Ambiente dei Grillini e ora la Squadra Gialla del Pd che fanno a gara a chi pulisce meglio i parchi e gli square e le piazze del territorio con tanto di tifo al seguito condito addirittura da assessori e consiglieri con ruoli istituzionali che litigano e si sbeffeggiano via social: insomma siamo all'apoteosi" - ha commentato da esterno il consigliere di Fratelli d'Italia, Emiliano Bono. "Visto che ora entrambi gli schieramenti politici hanno una squadra, perché nei prossimi weekend non organizzano una partita a Ruba Bandiera?" - ha domandato ironico.

Poi il monito all'amministrazione. "Governare un Municipio significa calendarizzare, organizzare, seguire e dare indirizzo agli uffici o aziende che vengono pagate dai cittadini stessi per farlo e farlo per bene" - ha scritto il vicepresidente dell'Aula di Piazza Sempione esprimendo comunque apprezzamento per i cittadini e i Comitati di quartiere "che si adoperano con delle iniziative per sanare le grandi mancanze di una buona ed organizzata amministrazione locale".