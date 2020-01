In Municipio III arriva lo sportello mobile dell’Inps

Nel Municipio III arriva lo sportello dell’Inps. Il nuovo servizio sarà attivo il primo e terzo martedì del mese, dalle 10 alle 12:30, presso la sala d’attesa del Segretariato Sociale, nella sede di via Umberto Fracchia, 45.

Sportello dell’Inps in Municipio III: orari e servizi

Lo sportello mobile dell’Inps fornirà informazioni e servizi utili ai cittadini, con particolare riguardo alle fasce più deboli ed anziane tra cui: informazioni sullo stato della pratica di invalidità civile, cambio indirizzo, Certificazione Unica (CU) per assicurato e pensionato, Certificato di pensione (ObisM), codice PIN dispositivo per accedere ai servizi online, trasformazione del PIN ordinario se già in possesso dell’utente, consultazione anagrafica dell’Inps, estratto conto informativo, stampa e inoltro MAV per pagamento contributi colf/badante nonché verifica dello stato delle domande per le pratiche INPS (Domus).

Lo sportello dell’Inps per facilitare accesso

“Questo sportello mobile nasce dall'esigenza, profondamente avvertita nel nostro territorio, di andare incontro alle esigenze di quelle persone che solo con difficoltà riescono ad avvalersi dei canali ordinari, garantendo servizi professionali e specificatamente mirati, con semplicità d’accesso e a disposizione di tutti” – ha commentato Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio in una nota.

“I cittadini potranno accedere ai servizi messi a disposizione dallo sportello presentando una fotocopia del documento d’identità e il codice fiscale".