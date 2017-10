Municipio III, scivolone sulla trasparenza: "M5s fa spot a privati su sito istituzionale"

Due giorni di pallavolo nel Parco delle Betulle con partite, minitornei e allenamenti: è "Sport in Green Volley nei parchi", manifestazione patrocinata dal Municipio III e organizzata dall’Associazione sportiva CDP Fenice Pallavolo Roma che si è svolta sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre nell'area verde di via Lina Cavalieri.

Sport in Green Volley nei parchi

Un'iniziativa dall'obiettivo chiaro: "promuovere l’attività della pallavolo verso tutti e valorizzare il verde del Municipio" - hanno scritto da Piazza Sempione sul sito istituzionale del Municipio III.

L'accusa: "E' pubblicità a privati"

Eppure a scatenare la polemica ci ha pensato la locandina messa a corredo dell'iniziativa: "Vieni a conoscere la Fenice pallavolo" - il messaggio del manifesto.

Da li l'aspra polemica contro i Cinque Stelle al governo del Montesacro accusati di aver fatto pubblicità gratuita alla società sportiva, tra quelle oltretutto in lizza per l'assegnazione delle palestre scolastiche.

Lo scivolone dei "paladini della trasparenza"

A sollevare la questione il consigliere del Gruppo Misto, Cristiano Bonelli: "Dopo aver incassato una vera e propria sconfitta sulla gestione del bando dei centri sportivi municipali, la Giunta non sembra aver capito la lezione rilasciando il patrocinio e pubblicizzando sul sito del Comune di Roma una iniziativa chiaramente pubblicitaria a favore di una società sportiva privata" - ha scritto in una nota l'ex minisindaco definendo "grave" quanto accaduto.

“Non credo che esista un modo per ottenere pubblicità istituzionale attraverso la pubblicazione di iniziative patrocinate dall’amministrazione eppure in questo caso evidentemente - ha proseguito Bonelli - si è fatta una eccezione. Strano che a farlo siano stati i paladini della trasparenza e dell’onestà. La situazione si aggrava se, come verificato, la stessa società sportiva risulta essere tra quelle che hanno fatto domanda, partecipando al bando, per svolgere attività all’interno delle palestre pubbliche scolastiche".

La questione in Commissione Sport e Trasparenza

"Non era mai successo fino ad oggi che le istituzioni venissero utilizzate per 'far conoscere' una società sportiva privata, soprattutto mentre è ancora in fase di aggiudicazione il bando pubblico sui centri sportivi municipali, a cui anche la Fenice Pallavolo ha partecipato" - hanno rilanciato da Fratelli d'Italia.

Una questione, quella del presunto spot alla società sportiva privata, che presto approderà nelle Commissioni Sport e Trasparenza, entrambe presiedute da consiglieri appartenenti a FdI.

Fratelli d'Italia attacca: "M5s è armata Brancaleone"

"In quelle sedi - assicurano i consiglieri Di Giamberardino, Bono, Geretto e Petrella - avremo modo di approfondire questa vicenda che mette ancora una volta in imbarazzo l'armata Brancaleone che malgoverna il III Municipio".