Municipio III, i fondi non bastano: "Servizi sociali a rischio"

Fondi a disposizione esigui e servizi sociali in bilico. Nel Municipio III rischiano di fermarsi servizi essenziali come l'assistenza domiciliare alle persone con disabilità e l'assistenza ai minori. In difficoltà, vista la poca disponibilità di risorse, anche l'assistenza agli alunni con disabilità; fermi i contributi economici alle famiglie in condizione di disagio sociale.

Municipio III in allarme: servizi sociali a rischio

A denunciare il dissesto dei servizi sociali del Municipio III è il Pd di Montesacro che chiede alla maggioranza di attivarsi presso il Campidoglio per chiedere ulteriori risorse e garantire così la continuità dei servizi sociali. A cominciare da quelli essenziali.

Il Municipio III chiede più fondi per il Sociale al Campidoglio

"Abbiamo incessantemente segnalato questi problemi alla Giunta Capoccioni, ascoltando le rassicurazioni di entrambi gli assessori ai servizi sociali che si sono avvicendati in questi mesi nel Municipio III. Oggi i problemi vengono al pettine e non sono più rimandabili" - ha detto l'ex minisindaco Paolo Marchionne.

"Siamo soddisfatti del fatto che finalmente il Consiglio Municipale abbia approvato la nostra mozione sul tema, ferma da luglio, grazie al sostegno delle altre forze di opposizione e di alcuni consiglieri della maggioranza, evidentemente più assennati. Ma il tempo per le parole è finito" - ha sottolineato il capogruppo Dem.

L'appello alla Sindaca: "Fornisca risorse necessarie"

Da qui l'appello alla Sindaca Raggi affinchè fornisca al Municipio III le risorse necessarie per far fronte alle esigenze del delicato settore del Sociale, "oppure - assicura Marchionne - centinaia di famiglie saranno costrette a ricordarle quali sono le priorità di un Sindaco della Capitale d'Italia".