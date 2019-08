Funerali laici a Montesacro, istituita la Sala del Ricordo: è il secondo Municipio ad averla

Il Municipio III ha istitutito la 'Sala del Ricordo'. Il Roma Montesacro, in esecuzione della memoria di Giunta dell'11 febbraio 2019, ha destinato uno degli spazi della sede istituzionale di Piazza Sempione allo svolgimento di cerimonie di saluto non religiose e in assenza di feretro, per i defunti residenti nel territorio. E' il secondo municipio a Roma, dopo il X, a disporne.

In Municipio III istituita la Sala del Ricordo

Ad oggi infatti, sebbene l'Aula Giulio Cesare abbia approvato una mozione per istituire una "sala del commiato" in ognuno dei quindici municipi della Capitale, oltre a Ostia, tali cerimonie laiche risultavano eseguibili solo al Verano o al Cimitero Flaminio.

Dal mese di agosto anche a Montesacro. La Sala del Ricordo del Municipio III sarà allestita all'occorrenza in quella al piano terra dove generalmente si celebrano i matrimoni: "l'unico locale del Municipio adeguato, sia in termini di spazio (accoglienza fino a 30 persone) sia in termini diarredamento, allo svolgimento di cerimonie" - si legge nella determina dirigenziale.

I funerali laici nella sala dei matrimoni

Fiori d'arancio e commemorazioni dovranno dunque convivere: per questo l'utilizzo della sala matrimoni allo svolgimento dei commiati sarà consentito solo il lunedì ed il mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30.

Per poterla utilizzare basterà compilare l'apposito modulo disponibile online su sito istituzionale del Terzo ed inviarlo, corredato di copia del documento di identità, al Municipio Roma III - Ufficio protocollo di via Umberto Fracchia 45 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 -12.00 e martedì e giovedì anche dalle 14.00 -16.00), o tramite PEC all'indirizzo protocollo.municipioroma03@pec.comune.roma.it.

Le domande potranno pervenire: entro il venerdì precedente, per le celebrazioni del lunedì pomeriggio; entro il lunedì precedente, per le celebrazioni del mercoledì pomeriggio.