III municipio, il M5s sceglie senza primarie: Capoccioni tenterà il bis

Il M5s di Roma ha sciolto ogni riserva: sarà ancora Roberta Capoccioni la candidata presidente del MoVimento in Municipio III. La notizia è trapelata da Piazza Sempione dove questa mattina la Sindaca Virginia Raggi ha riunito la Giunta capitolina per il passaggio di consegne con la ex presidente, sfiduciata dall'Aula nel febbraio scorso.

Roberta Capoccioni candidata presidente in Municipio III

Per Capoccioni, diversamente da quanto ipotizzato proprio nell'ultima seduta da presidente, nessuna delega sul territorio che ha guidato per oltre un anno e mezzo: saranno la prima cittadina e i suoi assessori a traghettare il Montesacro verso le elezioni del 10 giugno.

La Giunta Raggi a Montesacro

"Come per l'VIII Municipio abbiamo fatto la prima Giunta qui ed è andata bene. Tra le altre cose abbiamo fatto il passaggio di consegne con la ex presidente Capoccioni e abbiamo fatto un focus su alcuni temi che sono attualmente da sviluppare nell'ambito del Municipio" - ha spiegato Raggi al termine della riunione sottolineando come dalla prossima settimana gli assessori del Campidoglio saranno a Piazza Sempione a rotazione "in quanto assessori anche del Municipio".

"Oggi - ha specificato Raggi - ci siamo interfacciati anche con i dirigenti, si comincia a lavorare in maniera ordinaria".

M5s niente primarie o consultazioni web

Un lavoro tutto proiettato alla prossima tornata elettorale: a giugno il Municipio III, dopo la prematura caduta di Giunta e Consiglio, tornerà al voto. La candidata presidente sarà ancora Roberta Capoccioni: l'ex minisindaca, eletta con 53mila voti al ballottaggio, tenterà dunque la riconferma dopo la vittoria del 2016 senza passare per primarie o consultazioni via web.