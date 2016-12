A Natale pulizie costanti e raccolta straordinaria: plauso del Municipio III ad Ama

A Piazza Sempione e Porta di Roma due punti di raccolta straordinaria per carta e cartone, per le strade del territorio l'impegno degli operatori Ama per lo svuotamento costante dei cassonetti e il decoro. Natale senza particolari problemi legati alla presenza di spazzatura intorno a pattumiere e sui marciapiedi per il Municipio III dove le maggiori criticità si sono registrate solo nel tardo pomeriggio del 25 dicembre, prima dell'arrivo delle squadre della Municipalizzata.

Grande successo, con pure la presenza dell'Assessora all'Ambiente di Roma Capitale Pinuccia Montanari, per il primo giorno, quello del 26 dicembre, di #FacciamociUnRegalo: l'iniziativa della presidenza del Municipio III con la collaborazione di Ama che ha previsto appunto i due punti di raccolta straordinaria per imballaggi, carta e cartone. Per i bambini arrivati a Porta di Roma e Piazza Sempione simpatici gadget, per i loro genitori cartoline e opuscoli sulla corretta differenziazione dei materiali e sui Centri di raccolta Ama.

Intenso anche il lavoro sulle strade del Montesacro con le segnalazioni dei punti critici inoltrate praticamente 'live' agli addetti della Municipalizzata impegnati in squadre su tutto il territorio.

"Mi sento in dovere di ringraziare tutti gli operatori AMA che nonostante mille problemi organizzativi oggi, come gli altri giorni, hanno dato prova di responsabilità e professionalità" - ha commentato l'Assessore all'Ambiente del Municipio III, Domenico D'Orazio, sottolineando come l'incontro con l'Assessora Montanari al punto di raccolta Ama di Piazza Sempione sia stato utile per sottoporle alcune delle criticità del territorio. "La stessa - ha riportato D'Orazio - si è impegnata ad organizzare al più presto incontri mirati per municipio proprio per affrontare le problematiche".

L'iniziativa #FacciamociUnRegalo! sulla differenziazione corretta dei rifiuti proseguirà anche oggi, 27 dicembre, e nelle giornate del 6 e 7 gennaio: sempre dalle 8 alle 12 in Piazza Sempione e a Porta di Roma.