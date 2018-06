Il centrosinistra conquista il Municipio III: ecco il nuovo consiglio di Piazza Sempione

Giovanni Caudo è il nuovo presidente del Municipio III. Dopo quasi due anni di governo grillino, sfiduciato nel febbraio scorso, il centrosinistra riconquista il Roma Montesacro trionfando nella sfida al ballottaggio con il centrodestra: 57% le preferenze per Caudo, 43% per Bova.

Municipio III: Pd primo partito, la Lega insegue il M5s

Con la carica di presidente rinnovata anche la composizione del Consiglio del Municipio III dove il Pd, forte del 24,8% dei consensi, si presenta come il primo partito del territorio. Nella medesima coalizione 9% per la Lista Civica Caudo Presidente, 5% per Liberi e Uguali, 2,56% per il Centro Solidale.

Fermo al 19% il M5s della ex minisindaca Capoccioni, rimasta fuori dal ballottaggio.

La coalizione di centrodestra ha infatti raggiunto il 34% trainata dai 7mila voti andati alla Lega (16%), insieme al 10% di Fratelli d'Italia e l'8 di Forza Italia.

La nuova composizione del Consiglio del Municipio III

Con la vittoria di Caudo sarà dunque un Consiglio Municipale ad appannaggio del centrosinistra. Oltre al presidente, 9 seggi saranno occupati da consiglieri Pd, 3 da esponenti della Lista Civica Caudo, 2 da LeU e 1 dal Centro Solidale.

Per il Partito Democratico dentro Francesca Leoncini, Filippo Maria Laguzzi, Yuri Bugli, Sara Alonzi, Simona Sortino, Italo Della Bella, Natssja Habdank, Maria Teresa Ellul e Christian Giorgio. Della Lista Civica entrano in Consiglio Matteo Zocchi, Francesca Farchi e Maria Romano. Cesare Lucidi e Matteo Pietrosante rappresenteranno LeU, mentre Angela Silvestrini il Centro Solidale.

Un mix di ex consiglieri come Leoncini, Laguzzi, Bugli, Della Bella e Lucidi e nuove leve provenienti da Comitati di Quartiere e società civile.

I consiglieri del M5s

Tre i seggi del M5s. Uno sarà della ex minisindaca e candidata presidente Roberta Capoccioni, che sarà affiancata nell'esperienza all'opposizione da Daniela Michelangeli e Mario Novelli, già in maggioranza, rispettivamente pure presidente della Commissione Politiche Sociali e Presidente del Consiglio, nella scorsa consiliatura.

I seggi del centrodestra: prevale la Lega

All'opposizione anche il centrodestra. Oltre al seggio di Francesco Maria Bova, sconfitto al ballottaggio, ben tre andranno alla Lega rappresentata da Pino Salvati, Mario Astolfi e Fabrizio Bevilacqua. Per Fratelli d'Italia dentro Giordana Petrella, consigliera di lungo corso. Forza Italia porta invece Riccardo Evangelista, al suo secondo mandato dopo l'ingresso tra le fila della Lista Marchini.