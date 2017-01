Municipio III, l'ex minisindaco bacchetta il M5s: "Tempo comprensione è finito"

Per qualcuno che occupa gli scranni dell'opposizione di Piazza Sempione sarà un 2017 diverso: senza più comprensione o sconti alla nuova maggioranza Cinque Stelle.

Ad annunciarlo l'ex minisindaco dal 2008 al 2013, ora capogruppo della Lista Marchini, Cristiano Bonelli, che dopo mesi di basso profilo e silenzio torna a dire la sua sull'amministrazione del Municipio III invitata già prima di Natale a sfruttare le vacanze "per colmare l'incompetenza dimostrata in questi primi sei mesi di attività politico istituzionale alla guida del territorio".

Un invito rivolto tanto ai consiglieri quanto agli assessori: i primi accusati di non essere riusciti a mettere in campo "nessuno degli impegni presi con i cittadini nella scorsa campagna elettorale", gli altri di "non partecipare attivamente alle questioni per la risoluzione dei tanti problemi".

"Fino ad oggi ho voluto 'comprendere' ed in alcuni casi addirittura 'aiutare' il governo municipale mettendo la mia esperienza a disposizione durante i lavori delle commissioni consiliari, dimostrando rispetto e responsabilità nei confronti dei tanti cittadini elettori, anche di centrodestra, che al ballottaggio hanno scelto il Movimento 5 Stelle. Ma - incalza Bonelli - Il tempo a disposizione è finito".

Da qui l'annuncio del cambio di rotta: "Con il nuovo anno nel ruolo di opposizione che ricopro in consiglio metterò in evidenza le tante, troppe situazioni di degrado, inefficienza ed insicurezza nel nostro territorio mantenendo comunque - sottolinea l'ex minisindaco - quel senso di responsabilità che ogni rappresentante dei cittadini deve avere" .