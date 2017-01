"Aule gelate e disagi" anche in Municipio III: "Da M5s solo chiacchiere e post"

Caldaie in tilt, tubi ghiacciati e aule di conseguenza gelide anche in alcune scuole del Municipio III con quella di Piazza Minucciano, con i riscaldamenti messi ko dalla mancanza di gas, finita pure nel report del Campidoglio sui 62 plessi mal funzionanti "su un totale di 1124".

Episodi isolati, se visti nel conto generale, che però non hanno mancato di accendere la polemica politica. "Moltissime scuole nel III Municipio hanno riaperto senza prevedere di poter accendere i riscaldamenti in anticipo per ovviare alla chiusura natalizia e in alcune addirittura non sono stati accesi per dei malfunzionamenti agli impianti costringendo tantissimi genitori a dover andare a riprendere i propri figli a scuola per evitare conseguenze salutari ben più gravi" - ha denunciato il consigliere di FdI a Piazza Sempione, Emiliano Bono, attaccando duramente l'operato dei grillini di Montesacro.

"Tutto questo - ha scritto il consigliere di centrodestra - nonostante i Cinque Stelle avessero addirittura pubblicizzato la loro grande attenzione nel prevenire tale problematica. Dopo sei mesi di governo al III Municipio ancora non riescono nemmeno a prevenire certe situazioni ma solo a fare chiacchiere e post inutili da mera campagna elettorale".

Intanto sulla questione, che nelle ultime ore è pure finita in Procura, Fratelli d'Italia annuncia un'interrogazione urgente alla Giunta "per capire come e se abbiano lavorato".