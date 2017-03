Municipio III: si è dimesso l'assessore e vicepresidente Sartiano

Dimissioni nella Giunta del Municipio III. A riconsegnare le deleghe ricevute dalla presidente Capoccioni l'ormai ex assessore alle Politiche Sociali, Giuseppe Sartiano, che era pure vicepresidente del Roma Montesacro.

A comunicarlo tramite la propria pagina Facebook la stessa minisindaca. "Giuseppe Sartiano, in virtù delle sue comprovate competenze, è stato chiamato a svolgere un prestigioso ruolo per il quale aveva fatto domanda prima di ricevere il mio invito a far parte della Giunta e che lo rende incompatibile con la carica finora ricoperta" - ha scritto la presidente ringraziando l'ex assessore che in questi primi mesi di governo era stato il suo braccio destro, un punto di forza, apprezzato e stimato, della sua Giunta.

Le deleghe, ha fatto sapere la numero uno di Piazza Sempione, sono state rimesse nelle sue mani lunedì scorso. "Intendo rendere pubblica, oltre che le mie congratulazioni per il meritato riconoscimento, anche il personale apprezzamento mio, di tutta la Giunta, e di tutti quelli che hanno avuto modo di affiancarlo in questi sette mesi. Siamo certi - ha scritto Capoccioni - che la sua etica e i valori che condividiamo saranno gli strumenti che lo aiuteranno in questo nuovo e difficile compito".

Già cancellata dai social la fanpage dell'assessore, utilizzata da Sartiano per le comunicazioni istituzionali e di servizio. Sartiano, così si legge sull'ordinanza di revoca dell'incarico, andrà a svolgere le funzioni di Giudice Onorario del Tribunale dei Minori di Roma così per "motivi di opportunità" la minisindaca ha ritenuto essenziale essenziale riassumere le deleghe assegnate in materia di Politiche Sociali e Servizi alla Persona, Politiche Sanitarie, Politiche abitative ed Emergenza Alloggiativa, Diritti Civili e Pari Opportunità.

Al suo posto la presidente Capoccioni, che oggi alle ore 17 sarà impegnata nella sua prima relazione semestrale, dovrà nominare un'altra personalità: la scelta, questa volta, potrebbe ricadere su una donna per bilanciare in modo impeccabile la Giunta rimasta adesso con in forze due assessore, Tadonio e Contini, e tre assessori uomini ossia Kalenda, D'Orazio e Proietti.