Municipio III, Bonelli lascia Lista Marchini: si rimescolano le carte dell'opposizione

Cambiamenti in corso tra gli scranni dell'opposizione del Municipio III: Cristiano Bonelli, ex minisindaco di centrodestra e candidato presidente con la Marchini alle ultime amministrative, ha abbandonato la Lista per approdare nel Gruppo Misto.

Una decisione che arriva a dieci mesi dall'insediamento a Piazza Sempione. "Una scelta che avrei dovuto ufficializzare qualche mese fa ma speravo che arrivasse un cenno di vita da parte di chi presentò ai romani proposte e programmi, davvero ben fatti, che sarebbero potuti essere presentati e portati avanti anche dai banchi dell' opposizione" - ha detto Bonelli in rottura con la Lista Marchini.

L'ex minisindaco per il PdL e capogruppo di opposizione ai tempi della Giunta Marchionne ha comunque assicurato che manterrà "gli impegni presi con coloro che lo hanno scelto". "Nei fatti - ha aggiunto Bonelli - avevo già lasciato la Lista Marchini, ora ho ufficializzato la mia posizione all'interno dell'opposizione".

Dunque per Bonelli ecco lo scranno nel Gruppo Misto, nessun approdo in altri schieramenti politici. Nemmeno Fratelli d'Italia? "Lo escludo" - ha risposto ai nostri microfoni.