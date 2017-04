III Municipio: "Le beghe grilline bloccano i lavori. Capoccioni riferisca su crisi maggioranza"

In Municipio III non smette di far discutere lo scontro frontale, tutto interno alla magioranza grillina, tra la consigliera "dissidente" o "non allineata" Francesca Burri e la minisindaca Roberta Capoccioni che ne avrebbe addirittura chiesto l'espulsione dal M5s.

Un allontanamento dal partito di Beppe Grillo del quale al momento non si hanno notizie con la Burri a sottolineare che, sebbene "sfiduciata" da alcuni portavoce e attivisti del Terzo, rimarrà saldamente al suo posto di presidente della Commissione Ambiente e Urbanistica e come consigliera tra gli scranni dei pentastellati.

Una vicenda burrascosa che agita così l'ennesimo municipio in mano ai Cinque Stelle con le opposizioni pronte ad approfittarne. Se il consigliere delle ListaMarchini, Riccardo Evangelista, aveva tenuto a sottolineare la sua solidarietà alla consigliera Burri e alla sua "concreta azione politica e amministrativa, sempre costruttiva e collaborativa improntata alla soluzione dei problemi e mai alla polemica o alla sterile dialettica", ad incalzare la maggioranza grillina ci pensa Fratelli d'Italia.

“Le beghe e le scorribande all’interno del gruppo consiliare 5 Stelle stanno bloccando l'attività del Municipio III: abbiamo una presidente che negli incontri pubblici chiacchiera invece di dare risposte ad un territorio sempre più abbandonato a se stesso. Abbiamo vissuto i primi mesi dell'amministrazione pentastellata constatandone l'incapacità e l'inadeguatezza, e qualcuno ci diceva ‘diamogli tempo’. Ora il tempo è scaduto e le correnti grilline sembrano peggio di quelle della prima repubblica" - sostengono in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo di FdI in Campidoglio e Emiliano Bono consigliere e vicepresidente del Consiglio del III Municipio.

La richiesta è quella che la presidente Capoccioni riferisca in Aula su la "crisi di maggioranza" che sta attraversando la sua consiliatura.