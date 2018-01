Affissioni abusive e attività "irregolari": in Municipio III sanzioni per 310mila euro

Monitoraggio analitico e costante, attivazione di tutti i processi idonei a limitare con efficacia il dilagante fenomeno dell'abusivismo commerciale oltre alla redazione di un report mensile delle violazioni accertate.

Sono queste le direttive che la Giunta del Municipio III ha impartito al III Gruppo Nomentano al fine di contrastare abusivismo commerciale e irregolarità.

Nel 2017 in Municipio III sanzioni per 310mila euro

Così, nel 2017, gli agenti della Polizia Locale hanno elevato sanzioni per 310mila euro. Nel totale la somma maggiore deriva dalle multe per affissioni abusive: 680 verbali per 286.960,00€. Seguono i 17 verbali per un totale di 13.904,85€ elevati nei confronti dei chioschi di fiori trovati ad occupare maggior suolo pubblico rispetto all'OSP, ossia l'occupazione, richiesta. Va poco meglio alle attività ortofrutticole: 31 verbali per la somma di 9.794€.

L'assessore: "Verso ripristino del decoro"

"Un lavoro che ha origine dalle direttive di Giunta n. 12 e 13 del 2017: così, coerentemente con quanto sta avvenendo nel resto di Roma, anche nel Municipio III il lavoro di ripristino del decoro inizia a dare i suoi primi risultati concreti" - ha commentato l'Assessore al Commercio del Montesacro, Simone Proietti.

"Sono convinto che questo sia solo il primo passo verso il recupero del decoro ed il rispetto della legge e sono consapevole che le multe elevate non siano ancora sufficienti a sradicare il fenomeno che ha davvero origini lontane nel tempo" - ha aggiunto.

Conti alla mano: meno di due multe al giorno

Ed in effetti 728 sanzioni, appena due di media al giorno in un anno intero, non sembrano poi così tante considerando l'ampiezza del territorio ed il fiorire di attività. Bisognerà sicuramente fare di più per avere numeri e dati di una certa importanza.

Per recidivi chiusura temporanea

Da qui il pugno duro promesso da Piazza Sempione: "Ho deciso di dare indicazioni precise e perentorie agli uffici del municipio affinché ai recidivi non venga più elevata l'ennesima multa ma sì proceda oltre come da normativa anche con la chiusura temporanea dell'attività" - ha fatto sapere Proietti.

Rispetto delle regole e dei limiti delle occupazioni di suolo pubblico da parte di tutti gli esercenti, gli obiettivi del Municipio III in materia di contrasto ad irregolarità ed abusivismo: "Sono sicuro - ha concluso Proietti - che l'efficacia dei provvedimenti in essere e quelli futuri accelereranno la necessaria presa di coscienza da parte di tutti riguardo al fatto che i beni comuni, come il suolo pubblico, non sono proprietà privata di nessuno".