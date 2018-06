Municipio III verso il ballottaggio: come si vota e dove richiedere la tessera elettorale

Il Municipio III verso il ballottaggio per scegliere il nuovo presidente. In corsa Giovanni Caudo, candidato del centrosinistra, e Francesco Maria Bova del centrodestra: relegata a guardare e a condurre i suoi comunque in opposizione la minisindaca uscente del M5s, Roberta Capoccioni.

Il movimento grillino al primo turno si è fermato poco oltre il 19% perdendo otto punti percentuali rispetto alle amministrative del 2016.

Ballottaggio in Municipio III: è sfida Bova-Caudo

Così il ballottaggio nel Municipio III sarà una sfida tra centrosinistra e centrodestra: tra Caudo che al primo turno ha conquistato il 42% e Bova quasi al 34%.

Il 24 giugno, giorno in cui gli elettori del Roma Montesacro saranno richiamati alle urne, ripartiranno entrambi da zero.

In Municipio III domenica 24 giugno seggi aperti dalle 7 alle 23. Per votare sarà necessario presentarsi presso la sezione elettorale di appartenenza muniti di documento di identità in corso di validità e tessera elettorale.

Municipio III: dove richiedere duplicato tessera elettorale

Per chi avesse smarrito la tessera elettorale o per coloro che si ritrovano senza più spazi a disposizione per la timbratura di certificazione del voto gli uffici anagrafici del Municipio III saranno aperti al pubblico con orari straordinari, a cominciare da venerdì 22 giugno.

I duplicati della tessera elettorale e gli attestati sostitutivi delle tessere elettorali potranno essere richiesti dai residenti del Municipio III negli uffici anagrafici di via Fracchia, 45 e via Flavio Andò, 10/12.

Questi gli orari di apertura al pubblico per il rilascio delle tessere elettorali: venerdì 22 giugno dalle ore 8:30 alle ore 18:00; sabato 23 giugno dalle ore 9:00 alle ore 18:00; domenica 24 giugno dalle ore 7:00 alle ore 23:00.

Ballottaggio in Municipio III: come si vota

Votare uno dei due candidati al ballottaggio è semplice: basterà tracciare una croce sul rettangolo contenente il nome del candidato presidente a cui si vuole dare il proprio voto, o sul simbolo di una delle liste a lui collegate.

Al ballottaggio possono ovviamente votare anche coloro che al primo turno non si sono recati alle urne, tanti nel Municipio III con l'affluenza inchiodata al 26%.

Risulterà vincitore il candidato che otterrà il maggior numero di voti, anche un solo in più rispetto al concorrente.