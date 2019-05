Le attrezzature sono condivise: per la cura del verde il Municipio III punta alla "cittadinanza solidale"

Tre scope metalliche, due pale, poi pinze, forbicioni da spalliera, forbici da potatura, tute, mascherine, guanti e sacchi per la raccolta: questo nel complesso il materiale che il Municipio III ha deciso di mettere a disposizione dei volontari per la cura del verde del territorio.

Cura del verde: in Municipio III attrezzature condivise

Attrezzature condivise che ciascuno, previa domanda, potrà utilizzare per azioni di decoro di aree verdi e spazi pubblici.

"L'ambiente è il nostro quartiere" - lo slogan scelto dal Roma Montesacro per lanciare l'iniziativa che sposa in pieno l'art. 118 comma 4 della Costituzione che, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per le attività di interesse generale.

"In tal senso, il Municipio Roma III Montesacro intende sostenere le proposte dei cittadini per attività di cura, pulizia e piccola manutenzione nelle aree verdi e negli spazi pubblici, secondo quei principi di Volontariato Ambientale che sono espressione di una significativa forza sociale, gratuita, spontanea, comunitaria del territorio municipale" - ha fatto sapere Piazza Sempione comunicando la disponibilità del materiale sul proprio sito istituzionale.

Il Municipio III punta alla "cittadinanza solidale"

Piccoli attrezzi da giardinaggio a disposizione dunque di cittadini attivi, associazioni e comitati di quartiere che vorranno organizzarsi per promuovere attività ambientali "quali opportunità di sviluppo e cura della comunità locale intesa come cosa pubblica".

Come richiedere le attrezzature da giardinaggio in Municipio III

Per accedere alle attrezzature da giardinaggio "condivise" basterà compilare l'apposito modulo di richiesta assumendosi la responsabilità su operato ed eventuali danni. La domanda dovrà poi essere consegnata al Municipio III tramite mail, fax o a mano negli uffici di via Flavio Andò.

Il Roma Montesacro, con Ama e Servizio Giardini allo stremo di risorse e mezzi, si affida ancora una volta al cuore grande e infaticabile dei volontari.