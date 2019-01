Il Municipio III a portata di smartphone: in un'App servizi, contatti e iniziative

Il Municipio III sempre a portata di mano, addirittura "in tasca": il nuovo anno ha regalato infatti ai residenti del Roma Montesacro un'applicazione multimediale pensata per fornire, attraverso smartphone e tablet, un accesso diretto ai servizi, alle informazioni, alle iniziative e alle eventuali emergenze del territorio.

L'App del Municipio III

L'App, tra le prime municipali, può essere scaricata gratuitamente tramite QR Code e prossimamente, così annuncia il sito istituzionale di Piazza Sempione, dalle piattaforme Play Store di Google e App Store di Apple, sia tramite computer che tramite dispositivi mobile.

Grazie alla app “Municipio Roma III” gli utenti potranno trovare in modo veloce e istantaneo gli indirizzi delle tre sedi municipali con visualizzazione delle mappe che indicano il percorso per raggiungerle; gli orari, i telefoni di uffici e servizi e la modulistica. A ciò si aggiungono i contatti dei centri anziani, degli asili nido e delle farmacie.

Servizi, orari e iniziative del Municipio III "in tasca"

A disposizione nell'applicazione municipale anche i link al sito del Ministero degli Interni per la prenotazione per la carta d’identità elettronica, tutti i numeri utili e le notizie su iniziative socio-culturali, eventi e inaugurazioni sul territorio municipale.

La diretta dei Consigli di Piazza Sempione

Ma non solo. Ad arrivare sui supporti elettronici dei cittadini saranno anche le sedute del Consiglio Municipale del Roma Montesacro visibili in diretta straming o on demand. Una possibilità in più per seguire le decisioni politiche e i provvedimenti in qualsiasi posto ci si trovi.

L'app del Municipio III eredità grillina

Uno strumentoannunciato quasi un anno fa, eredità della'ex giunta grillina guidata dalla minisindaca Roberta Capoccioni: a dar vita e impulso alla creazione della App infatti la direttiva di Giunta del settembre 2017, la stessa ad aver portato a Piazza Sempione lo streaming delle sedute del parlamentino di Montesacro.

"Garantire la perfetta fruibilità dei servizi municipali da parte degli utenti, sia su desktop che su mobile" - l'obiettivo allora dichiarato. La App, dall'interfaccia semplice e chiaro dominata da un'immagine di Palazzo Pubblico, è facile e intuitiva: servirà solo un po' di dimestichezza con smartphone e tablet per sfruttarla al meglio.