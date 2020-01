Il Municipio III vuole essere baby friendly: sì a “pit stop” per allattamento e cambio pannolini

Montesacro come il Roma Centro: il parlamentino di Piazza Sempione ha approvato una mozione, partita dal I Municipio, che chiede di rendere più civili e baby friendly spazi e uffici pubblici del territorio.

Il Municipio III baby friendly

Il documento stabilisce infatti che tutte le sedi del Municipio III abbiano spazi idonei ad accogliere mamme e neo mamme e garantire luoghi sicuri e puliti per l'allattamento e il cambio pannolino.

Ma non solo gli uffici pubblici, il Municipio vuole porsi come volano dell’iniziativa: “Ci aspettiamo che anche un numero crescente di esercenti del territorio siano sensibilizzati al tema in attesa che la Giunta elabori misure premiali per le nuove attività che garantiranno l'allestimento nei locali di spazi che mettano le mamme e i papà in condizione di allattare o cambiare i propri bambini al sicuro e con dignità” – ha scritto in una nota Sara Alonzi, consigliera Pd del Roma Montesacro.

Negli uffici pubblici e nei negozi angolo allattamento

"È compito della politica e degli amministratori interpretare le esigenze della società e tramutarle in azioni semplici ma concrete. Una piccola battaglia di civiltà che - prosegue Alonzi- come mamma e amministratrice desidero portare avanti con l'aiuto di tutti e prima della scadenza del mandato anche pensando a tutte le future neo mamme consigliere, assessore e dipendenti comunali che siederanno in Consiglio o negli uffici nei prossimi anni. Voglio inoltre ringraziare sin da ora tutte le persone che si sono rese disponibili con entusiasmo a sostenere questa iniziativa, mettendosi già alla ricerca di fasciatoi e poltrone per l'allattamento da donare al nostro Municipio".

Il baby pit stop di via Titano

Spazi, quelli per l’allattamento e il cambio dei pannolini, che si aggiungeranno, magari prendendolo a modello, al Baby Pit Stop di via Titano: quello nato nel maggio del 2018 grazie alla collaborazione del Montesacro con Ikea e Unicef.