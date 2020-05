Montesacro, rimodulata assistenza alunni disabili: “Per tutti supporto Aec per didattica a distanza”

In linea con l’accordo sottoscritto tra sindacati e Comune, in Municipio III l’assistenza educativa e scolastica per alunni con disabilità è stata rimodulata: in tutte le scuole del territorio è attivo il servizio Oepa, ex Aec, di supporto alla didattica a distanza per garantire il diritto allo studio ai bambini e alle bambine disabili anche nell'emergenza Covid.

Alunni disabili: Oepa supporto per didattica a distanza

Il servizio sarà riconosciuto per intero, avendo aderito all'assistenza educativa e scolastica a distanza 415 alunne e alunni del Municipio su 492, pari a circa l'85%, e impegnerà tutti gli operatori disponibili, 209 su 216, pari al 96,7%.

“È un traguardo importante per le alunne e gli alunni e per gli operatori. Nel corso del confronto tra il Municipio e le organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL confederali e della categoria della Funzione Pubblica è stata condivisa la valutazione che la didattica on line, sebbene preziosa per mantenere un legame tra scuola, alunni e famiglie, amplifichi i divari nell'apprendimento e generi processi di esclusione. Il Municipio e le stesse organizzazioni sindacali hanno inoltre condiviso l'esigenza di ampliare e non comprimere i servizi in una fase di crisi. Per queste ragioni la rimodulazione dell'assistenza educativa e scolastica come supporto alla didattica a distanza – hanno scritto in una nota congiunta Municipio III e Cgil, Cisl e Ul della categoria Funzione pubblica - rappresenta uno strumento per garantire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni e la continuità del lavoro e del reddito a figure altamente specializzate e preziose per l'integrazione scolastica".

Alunni disabili: Oepa a domicilio su scelta famiglie

Si inizia dunque dal supporto alla didattica a distanza: “Il prossimo passo – annuncia l’assessora al Sociale del Municipio III, Maria Romano – sarà l’Oepa a domicilio su libera scelta delle famiglie e volontarietà dell'operatore. Tutto ciò sempre per quei periodi in cui le attività didattiche in presenza saranno sospese, per garantire la continuità del percorso di inclusione scolastica e per non lasciare sole le famiglie”.