A scuola orario provvisorio: così gli alunni disabili rimangono senza trasporto

Primi giorni di scuola tra disagi e disservizi per gli alunni disabili alle prese con la mancanza degli scuolabus per il ritorno a casa. Già perchè durante l'orario provvisorio, quello classico delle prime settimane dell'anno scolastico, il piano del trasporto dei pullmini del Comune è indefinibile e il rientro, di conseguenza, non garantito.

Alunni disabili senza trasporto scolastico

Così spetta alle famiglie supplire a tale mancanza. "Anche quest'anno dobbiamo constatare che il trasporto scolastico disabili non garantisce il ritorno a casa durante l'orario provvisorio. Problema che crea notevole disagio alle famiglie che devono chiedere ripetuti e giornalieri permessi dal lavoro per riprendere i propri figli per un periodo 'provvisorio' che può durare anche uno o due mesi" - hanno scritto in una nota Maria Concetta Romano, assessora alle Politiche Sociali del Municipio III, e Sara Alonzi, presidente della relativa Commissione.

"Nella Commissione Politiche Sociali del Municipio, convocata per questo problema, abbiamo appreso dall'Agenzia della Mobilità, le diverse variabili che sono prese in considerazione per definire il piano di trasporto, ma - hanno proseguito Romano e Alonzi - pur comprendendo le difficoltà il problema continuerà a gravare sulle famiglie".

L'appello al Comune: "Risolva disservizio"

Da qui l'invito al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, a cui già dall'anno scorso era stato posto il problema, a trovare una soluzione al fine di garantire il diritto alla mobilità anche agli alunni con disabilità.

Duro il commento di Matteo Zocchi, capogruppo della Lista Civica Caudo Presidente: "Come sia possibile ritrovarsi nuovamente in questa situazione e come non si riesca a trovare una soluzione lungimirante è un altro segnale, dopo la chiusura del centro Alzheimer "Isola Madre", quasi a voler picconare i diritti delle fasce più deboli, dell’inadeguatezza e dell'irresponsabilità della Giunta Raggi. Il trasporto degli alunni disabili è un diritto inalienabile e una politica assente su un tema tanto delicato - ha concluso il consigliere - è bene che si faccia da parte."