Donne vestite da ancelle: a Montesacro "passeggiata rumorosa" contro ddl Pillon

Prima il volantinaggio al mercato di Valmelaina, poi la "passeggiata rumorosa" per le vie del Montesacro fino a Piazza Sempione: è questa l'iniziativa organizzata dal gruppo Terzo in Genere di 'Grande come una Citta', con la collaborazione del Centro Donna L.I.S.A., Associazione Lab Puzzle e Csa Astra, per protestare contro il ddl Pillon, il disegno di legge che modifica le norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità.

A Montesacro "passeggiata rumorosa" contro ddl Pillon

Venerdì 8 marzo attiviste e attivisti si ritroveranno alle ore 10.30 tra i banchi di via Giovanni Conti per un volantinaggio "di informazione e opposizione nei confronti del ddl Pillon", poi la passeggiata attraverserà via di Val Melaina, piazzale Jonio, piazza Conca d'Oro, viale Tirreno per giungere infine a Piazza Sempione.

Da Valmelaina a Piazza Sempione sfilano le "ancelle"

"Alcune donne - si legge sulla pagina facebook di Centro Donna L.I.S.A.- saranno vestite da ancelle per sottolineare la pericolosità di questo ddl che porterebbe ad un arretramento dei diritti fondamentali delle donne".

Le attiviste si uniranno poi al corteo romano di 'Non una di meno' che partirà alle 17 da piazza Vittorio.