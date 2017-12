Municipio III, bilancio approvato ma "contro il regolamento": si dimette il presidente dell'aula

Il bilancio è stato approvato ma senza l'appello in prima convocazione, "dettaglio" che lo renderebbe invalido. E a ciò si sommano le dimissioni del consigliere M5s Mario Novelli da presidente dell'aula di piazza Sempione. Un caos quello scoppiato nella giornata di oggi nel III municipio durante la seduta di Consiglio.

A denunciare l'accaduto i consiglieri dem di minoranza. "Anche oggi la compagine M5S ha scritto un'altra memorabile pagina politico amministrativa del municipio III - attaccano Paolo Marchionne, Yuri Bugli, Francesca Leoncini e Federica Rampini - dopo ben cinque convocazioni di Consiglio riescono nell'incredibile impresa di votare il bilancio 2018, ma non approvandolo". Ovvero? "Ieri senza la maggioranza presente - spiega il Pd - è caduto il numero legale e oggi, come se nulla fosse, ma infrangendo il regolamento, i grillini hanno approvato - per finta - il bilancio. Abbiamo chiesto chiarimenti al Direttore del Municipio in merito".

E ancora, "di strappo in strappo anche la maggioranza sembra non poterne più degli atteggiamenti della signora Capoccioni, tanto che il Presidente dell'Aula Mario Novelli ha oggi rassegnato le sue dimissioni". Poi la stoccata finale contro la giunta Capocciani: "Capiamo l'imbarazzo di tanti della maggioranza grillina a votare un bilancio che prevede 210mila euro per la fornitura di panchine, 150mila euro per la messa a norma delle recinzioni delle aree cani, e quasi 160mila euro per la sola progettazione di una fantomatica linea di trasporto a fune terrestre da Jonio a Porta di Roma, ma ad esempio nessun progetto di riqualificazione dei plessi scolastici".