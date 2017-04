Strade Nuove, Municipio III maglia nera investimenti: "Soldi nei territori dei leader 5s"

Il Municipio III è maglia nera per gli investimenti sulla manutenzione stradale: 845mila euro quelli destinati dal Campidoglio alla riparazione dell'asfalto dissestato di uno dei territori tra i più popolosi della Capitale, con un'estensione che va da Montesacro a Settebagni fino a Cinquina.

"Ecco spiegata la ragione dell'assurda decisione di imporre il limite di 30 km orari sulla via Salaria. Non arriveranno le risorse per riparare le buche e quindi bisogna fare cassa con le multe dei malcapitati automobilisti" - hanno scritto in una nota Riccardo Corbucci, coordinatore del forum legalità del Partito Democratico e Francesca Leoncini, consigliera del III municipio.

I due Dem fanno poi notare come i fondi siano "finiti nei municipi di provenienza dei leader romani del M5S". Al VII municipio di Daniele Frongia saranno assegnati 2,5 milioni di euro. Al XV municipio spetteranno 1,6 milioni di euro, mentre nel XIV municipio, quello della Sindaca Virginia Raggi, pioveranno 1,6 milioni di euro. Tante risorse anche ad Ostia (2,3 milioni), municipio di provenienza del capogruppo pentastellato Paolo Ferrara e in VIII municipio (1,7 milioni), dove si tornerà a votare a breve.

"Invece di chiamare il suo piano Strade Nuove, la Raggi avrebbe fatto bene a chiamarlo Strade Nostre, visto che i fondi sono stati stanziati non in base alle effettive criticità e necessità, bensì - hanno concluso Leoncini e Corbucci - per consentire ai consiglieri comunali del M5S di accrescere il proprio consenso elettorale"