III Municipio senz'acqua: domenica residenti restano a secco, ecco le zone

Bufalotta, Casal Boccone, Cesarina, Cinquina, Tor San Giovanni, Marcigliana senza acqua domenica 11 marzo. A renderlo noto è Acea Ato 2 che annuncia, nel III Municipo, interventi di manutenzione

straordinaria sulla rete idrica "con l'obiettivo di migliorarne l'efficienza". Per questo motivo, comunica l'azienda, "sarà necessario sospendere il flusso idrico, pertanto l'acqua mancherà dalle ore 00.30 alle 24.00 dello stesso giorno (domenica 11 marzo)".



Per limitare i disagi alle utenze Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento idrico tramite autobotti che, dalle ore 08 alle ore 22, stazioneranno nei seguenti punti: in via Tor San Giovanni altezza civ. 123 (Cesarina), in via della Marcigliana altezza civ. 597 (Cinquina – Marcigliana), in via Wanda Capodaglio civ. 101/80 (Bufalotta nord) e in via della Bufalotta angolo via Carlo Bernari (all’interno del

parcheggio della chiesa in zona Bufalotta sud). Inoltre, in caso di estrema necessità, è disponibile un ulteriore servizio di rifornimento con autobotti, che sarà possibile richiedere contattando il numero verde 800.130.335.



Acea Ato 2, "scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell'acqua".