Municipio III, Caudo prepara la squadra di governo: alla cultura lo scrittore Raimo

Giovanni Caudo ha fatto le sue scelte. Il nuovo presidente del Municipio III ha deciso chi lo affiancherà alla guida dell'ente di prossimità. I nomi della Giunta saranno formalmente comunicati giovedì 12 luglio. Ma nell'attesa dell'ufficialità, trasmessa nel parlamentino di piazza Sempione in occasione della prima seduta consigliare, filtrano alcune indiscrezioni.

La nuova giunta

La squadra sarà composta da sei assessori, tre donne e tre uomini. I nomi che trapelano sono quelli di Francesca Leoncini, candidata alle municipali eletta tra le fila del Partito Democratico. Un assessorato va anche alla prima eletta della lista civica, Maria Concetta Romano. La terza assessora sarà invece Claudia Pratelli. Con un dottorato in sociologia alle spalle, Pratelli viene dalla categoria FLC (la federazione dei lavoratori della conoscenza) della CGIL.

Tra gli uomini invece Caudo ha scelto Stefano Sampaolo, uno dei primissimi ad aver creduto nella sua avventura in III Muicipio. C'è poi posto per un altro fedelissimo, vale a dire il coordinatore della campagna elettorale Francesco Pieroni (PD). Il terzo assessore di sesso maschile è invece lo scrittore Christian Raimo.

L'annuncio via social

"Ho accettato di fare l'assessore alla cultura, al patrimonio e ai giovani del terzo municipio di Roma – ha confermato Raimo in un lungo post pubblicato sul proprio profilo facebook – Giovanni Caudo, il nuovo presidente del terzo municipio, me l'ha chiesto una decina di giorni fa, e io c'ho pensato molto e alla fine gli ho detto sì". Il suo nome e quello degli altri cinque che, per ora in maniera solo informale, sono trapelati sarà ufficializzato al termine della cerimonia d'insediamento prevista per le ore 16 di giovedì 12. Sarà quella l'occasione per conoscere il nuovo Ente di prossimità, dopo la breve parentesi commissariale seguita dalle dimissioni di Capoccioni. Il futuro del cosiddetto "campo largo del centrosinistra" passa anche per la nuova squadra alla guida di Montesacro.