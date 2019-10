Notte di razzie a Montesacro: ladri scassinano auto e scooter parcheggiati in strada

Hanno provato a negare dopo un tentativo di fuga a piedi ma gli attrezzi da scasso che avevano indosso e le mani ancora sporche del nero del grasso dei mezzi che stavano scassinando li hanno incastrati. A finire in manette nella notte due predoni di auto e scooter in sosta.

L'allerta al 112 intorno alle 2:00 della notte fra il 10 e l'11 ottobre in via Valsolda, nella zona di Sacco Pastore, nel III Municipio Montesacro. Sul posto arriva una volante della polizia e subito nota due giovani armeggiare su uno scooter e su un'auto, entrambi in sosta.

I due ladri vedono i poliziotti e scappano a piedi. Un tentativo fermato subito dagli agenti che li hanno poi bloccati ed identificati in due giovani romani di 31 e 29 anni. Con indosso ancora cacciaviti, forbici e guanti neri i poliziotti hanno poi trovato uno scooter Honda Sh 150 con il blocchetto di accensione scassinato, vicino al mezzo a due ruote anche tre caschi da motociclista.

Poco distante, all'altezza dell'incrocio con via Valsassina una Opel Zafira con la portiera posteriore forzata ed aperta. Accompagnti negli uffici del commissariato Fidene Serpentara i due sono poi stati arrestati con l'accusa di furto aggravato in concorso e messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.