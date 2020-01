Frana a Castel Giubileo, Raggi: "Attivato protocollo hotel solidali per i residenti. Ecco cosa stiamo facendo per rischio idrogeologico"

Hotel solidali per le persone rimaste fuori casa e senza una sistemazione. Lo ha annunciato la Sindaca Raggi arrivata a Castel Giubileo dove stamattina ha franato un costone danneggiando una palazzina di quattro piani. "I vigili del fuoco e la protezione civile stanno svolgendo gli accertamenti. In questo momento è prematuro dare una descrizione, se non che questa mattina presto c'è stato lo smottamento della parte di un costone con il danneggiamento di alcune abitazioni".

Il costone è crollato poco dopo le 5:30 di giovedì 16 gennaio sulla salita di Castel Giubileo, a Roma nord. Qui, presumibilmente a causa della rottura di una conduttura idrica, parte di una collina è franata su una palazzina con fango e detriti che, oltre ad aver danneggiato l'immobile, hanno bloccato 11 persone nelle loro rispettive case. Poi l'intervento dei soccorritori che li hanno fatti uscire dai rispettivi appartamenti.

"Al momento le persone sono uscite da casa - ha spiegato ancora Raggi -, stiamo attivando il protocollo Hotel solidali per ospitare da stanotte tutte le persone che non hanno una sistemazione alternativa. In questo momento non abbiamo maggiori informazioni".

La Sindaca ha poi sottolineato quando l'amministrazione pentastellata stia facendo sulla questione del rischio idrogeologico: "Stiamo investendo molto sulla tutela e sugli interventi per preservare la nostra città dal rischio idrogeologico. Ricordiamo tutti gli interventi che stiamo facendo ai "Villini" in V Municipio per consolidare le cave sotterranee. Tutti interventi nei quali si è investito poco nel passato nono solo a Roma Capitale, come ai Colli della Farnesina".

"Purtroppo in Italia il tema del rischio idrogeologico è stato un po' sottovalutato negli anni scorsi. Mi sembra ci sia una inversione di tendenza. In questo momento ci stiamo focalizzando su questa situazione per cercare di creare il minor disagio alle persone e mettere in sicurezza l'area".

"Ci sono una serie di cavità a Roma che sono state mappate - ha concluso Virginia Raggi - ci sono colli e colline sui quali c'è la progettazione d'intervento di consolidamento. I nostri Dipartimenti hanno un quadro abbastanza chiaro e definito. Si sta intervenendo e progressivamente recuperemo tanti anni di mancati interventi".

Prima della Sindaca sul posto si è recato anche il presidente del III Municipio Montescaro Giovanni Caudo: "Una frana, questa mattina alle ore 5,40, ha occluso l'apertura di alcune abitazioni nella salita del Castel Giubileo. Sei alloggi sono stati dichiarati inagibili (uno dei quali disabitato), 11 persone sono state evacuate, 7 devono essere alloggiate in abitazioni alternative. Per loro, il servizio assistenza alloggi ha già individuato una soluzione. Nessuno è rimasto ferito".

“La frana di parte del costone è stata probabilmente innescata da una perdita di acqua Acea – ha precisato Caudo - che ha dilavato il costone durante la notte. Le abitazioni collocate in una zona a rischio frana sono ora interdette e sottoposte a vigilanza anti sciacallaggio. Un grazie alle forze dell'ordine, alla protezione civile e alla polizia locale del gruppo Nomentano III per il lavoro comune svolto e per avere prontamente operato e rassicurato gli abitanti".

