Voragine a Fidene: devia e cambia capolinea il bus 341

Voragine a Fidene. Nella borgata del Municipio III dove nelle settimane scorse si è aperta una voragine è ancora deviato il tragitto del bus 341, linea Atac che congiunge la stazione di Ponte Mammolo a Largo Sasso Feltrio passando per Casal dei Pazzi, viale Marx, Talenti, Bufalotta e Vigne Nuove.

La falla, che si è aperta nel manto stradale di largo Sasso Feltrio il 6 dicembre scorso, non è ancora stata riparata e così i bus della 341 sono costretti a cambiare l'usuale percorso: i mezzi Atac percorrono infatti via San Leo, via Radicofani, via Incisa in Valdarno e poi effettuano capolinea a via Monte Giberto. A comunicarlo Agenzia per la Mobilità tramite il sito Muoversi a Roma.