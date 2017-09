Villa Spada, tubatura rotta e strada allagata: "60 famiglie senza acqua"

Amara sorpresa questa mattina per alcune famiglie di Villa Spada che si sono risvegliate senza acqua. Alla base del disservizio la rottura improvvisa di una conduttura di via San Pietro Parenzo, piccola traversa di via Annibale Maria di Francia.

Perdita d'acqua su strada: Villa Spada rimane a secco

Un danno registrato nella notte. Era infatti poco prima dell'1 quando alcuni residenti hanno notato la cospicua perdita d'acqua: "Tanto massiccia che si sentiva ribollire l'acqua sotto l'asfalto" - dicono da Villa Spada.

Villa Spada senza acqua: "60 famiglie coinvolte nel disservizio"

Immediata la segnalazione ad Acea che ha mandato in via San Pietro Parenzo la squadra del pronto intervento. Impossibile però per gli addetti riparare subito il danno, così Villa Spada si è risvegliata con i rubinetti a secco. "Circa sessanta le famiglie coinvolte nel disservizio" - fanno sapere i cittadini in contatto con il centralino dell'azienda dell'acqua.

L'intervento di Acea a Villa Spada

"Perdita urgente" - così è segnalata da Acea la situazione di via San Pietro Parenzo. Al momento non è previsto l'arrivo di alcuna autobotte: "Il tutto - ci dicono - dovrebbe risolversi entro le 16".

Per Villa Spada dunque una domenica a secco: nella speranza che i tempi dettati per la riparazione del disservizio non si allunghino ulteriormente.