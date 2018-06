La beffa di Villa Spada: nel quartiere davanti al TMB i rifiuti restano in strada

Bidoncini del porta a porta stracolmi, sacchetti della spazzatura che rimangono per giorni lungo le strade, messi sui muretti delle abitazioni o legati alle ringhiere per evitare, per quanto possibile, l'assalto dei randagi.

Porta a porta a singhiozzo a Villa Spada: il quartiere del Municipio III che sorge proprio davanti al TMB Salario, l'impianto di trattamento meccanico biologico per i rifiuti indifferenziati.

Il porta a porta non va: davanti al TMB i rifiuti rimangono in strada

Una vera e propria beffa per una borgata, soffocata dal 2011 dai miasmi infernali del sito di Ama, che attende l'incremento della differenziata per sperare nella chiusura del "mostro". Eppure le strade parlano chiaro: Roma è ben lontana da quel 70% necessario affinchè la città possa rinunciare al Salario.

Crescono così i malumori del quartiere che già nel novembre scorso aveva protestato contro l'idea del Campidoglio di portare il nuovo modello di raccolta differenziata, quello "hi tech", lontano dall'emergenza miasmi: non tra Villa Spada e Fidene, ma a Ostia allora in odor di elezioni.

In questi giorni, appreso pure che nel 2017 il TMB Salario ha lavorato il 32% in più di rifiuti indifferenziati, le nuove mobilitazioni: mailbombing, messaggi all'assessora Montanari e un blitz pacifico al confronto pubblico tra candidati presidente. Tutte azioni per rivendicare il diritto a una vita salubre, libera da quel fetore perenne che avvolge la zona da anni.

Villa Spada all'assessora Montanari: "Vergogna e beffa"

"Per gli abitanti limitrofi al TMB anche questa non è una buona sera. Come ieri sera, come l'altra sera, come l'ultimo mese e gli ultimi 8 anni. Anni di inferno, attanagliati dalla puzza schifosa che arriva dal vostro impianto dei rifiuti. Ma non basta....Da alcuni giorni non viene fatta più nemmeno la raccolta della frazione differenziata che a Villa Spada è in atto da 4 anni. Alla vergogna si aggiunge la beffa. Bugie bugie falsità e chiacchiere. Solo quelle siete capaci a fare. Siete solo dei 'politicanti' di bassa leva, senza vergogna" - ha scritto a Montanari Daniele Poggiani del Comitato Cittadini Villa Spada.

"Siamo stanchi delusi e arrabbiati. Avvolti dalla puzza e con le strade ingombre di rifiuti che non siete assolutamente capaci a gestire. Caro Assessore non ci arrenderemo mai questa infamia. Ci state condizionando la vita, ma - ha concluso Poggiani - continueremo a denunciare il vostro immobilismo e incapacità".

Mobilitazione il 10 giugno: "Vota TMB"

Ma in quell'angolo del Municipio III, pronto ancora a scendere in strada fino pure ai palazzi del potere, la protesta assume le forme più svariate: "La fiducia non si regala. Per il Municipio vota TMB. Annulla la scheda per non sostenere chi ci prende in giro da anni" - si legge su un volantino firmato 'cittadini del municipio giustamente arrabbiati'. L'invito è quello di scrivere TMB sulla scheda elettorale in occasione del voto alle amministrative del prossimo 10 giugno: "Non hanno fatto nulla in questi anni: annulliamoli, non sosteniamoli" - l'esortazione.

La protesta: "I miasmi ci avvelenano"

Intanto però mentre la politica discute e avanza idee sul TMB Salario Villa Spada, Fidene e dintorni soffocano tra i miasmi. "Questi miasmi sono veleno, ci state ammazzando in tutti i sensi: qui dobbiamo seriamente cominciare a difenderci anche fisicamente da questo mostro in casa. Chiudetelo immediatamente! Ci state ammazzando" - scrivono i residenti sui social.