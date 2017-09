VIDEO | Tmb Salario, protesta dei residenti: mezzi Ama bloccati all'ingresso

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

I cittadini bloccano la Salaria

Esasperati dalle mancate risposte delle istituzioni e dalle false promesse dei grillini - ieri esasperati dalla puzza, oggi costretti a pescare nasi elettronici per non ammettere che i miasmi arrivano dagli impianti - gli abitanti di Fidene e Villa Spada sono scensi in strada sulla Salaria. Dal primo pomeriggio di oggi hanno bloccato l'ingresso dei camion negli impianti, creando una lunga fila di camion tra il palazzo di Sky e l'aeroporto dell'Urbe.