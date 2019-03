Via buche e toppe, asfaltato il viadotto Saragat: "Ora è strada nuova e sicura"

Nuovo manto stradale per il Viadotto Giuseppe Saragat, il passante che congiunge Fidene e Serpentara da sempre in condizioni più che disastrate. Un percorso vessato da buche, toppe e avvallamenti: tanto attraversato quanto malandato.

Almeno fino a qualche giorno fa: il Viadotto Saragat, parte iniziale di quei 4km che corrono tra Colle Salario e Bufalotta, è stato sottoposto a lavori di manutenzione divendendo "strada nuova".

Il viadotto Saragat è "strada nuova"

A darne notizia, con tanto di foto pubblicata sui social, la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

"Un lungo percorso pieno di buche, toppe ed asfalto danneggiato: il viadotto Giuseppe Saragat - nella periferia Nord di Roma, vicino Fidene - per anni è rimasto in queste condizioni. Con l’operazione #StradeNuove il manto stradale è stato riasfaltato. Un intervento che ha permesso di riportare quel tratto di strada in condizioni di sicurezza e 'normalità'." - ha scritto la prima cittadina rivendicando l'intervento sullo stradone di periferia.

"Ci stiamo impegnando - ha aggiunto - senza fare distinzioni tra centro e periferia, cercando di ricucire il tessuto urbano di Roma".

Via le "toppe" dal viadotto dei Presidenti

Sul quel tratto del viadotto dei Presidenti, negli anni noto per le pessime condizioni del manto stradale, dei marciapiedi e per il lungo periodo passato senza i tombini trafugati, dunque un intervento completo. Non le toppe messe in campo nel novembre del 2017 quando, su 4 chilometri di strada, vennero rimessi a nuovo circa 500 metri.