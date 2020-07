Illuminazione potenziata sulla strada dei filobus: via i pali, arriva l'impianto in sospensione

Anche Serpentara ha la sua "strada nuova". Lavori in corso in via Ugo della Seta dove la ditta incaricata dal Comune sta effettuando il potenziamento dell'impianto di illuminazione.

Via Ugo della Seta è "strada nuova"

Sullo stradone che corre tra il Tufello e il Nuovo Salario, percorso ogni giorno dai filobus, via i pali dell'illuminazione per far posto ad un impianto in sospensione sfruttando proprio la rete filoviaria Atac esistente.

"Garantire un’adeguata illuminazione su assi viari molto importanti di ogni quartiere può ridurre il pericolo per chi attraversa sulle strisce pedonali e prevenire incidenti" - ha scritto la sindaca Virginia Raggi.

Nuovo asfalto, segnaletica e attraversamenti pedonali

Un lavoro sull’illuminazione completa la riqualificazione della strada coordinata dagli uffici tecnici del III Municipio. Oltre agli interventi sull’asfalto e sulle corsie preferenziali, in collaborazione con il Dipartimento Mobilità, sono stati rifatti i marciapiedi, pulite le caditoie ed eseguite lavorazioni specifiche sulla segnaletica. "E per garantire maggiore sicurezza ai cittadini che percorrono la strada è stato anche realizzato un attraversamento pedonale protetto. Sicurezza stradale e nuovi investimenti sulla mobilità sostenibile - ha sottolineati Raggi - sono degli obiettivi prioritari per la nostra Amministrazione".

Il Municipio III alla Sindaca: "Non si intesti merito dell'intervento"

Più luce dunque su via Ugo della Seta. Soddisfatto il Municipio III: “Come amministrazione sono due anni che lavoriamo per la messa in sicurezza e la riqualificazione di Via Ugo Della Seta. Dopo aver rifatto integralmente i marciapiedi siamo finalmente riusciti ad ottenere, grazie al lavoro di tutti i commissari della commisione Lavori Pubblici del III Municipio e a quello dell’Assessore Francesco Pieroni, l’adeguamento dell’impianto di illuminazione che risultava insufficiente è inadatto. Ciò permetterà una maggiore sicurezza per pedoni e autisti. Aggiungo inoltre che - ha polemizzato Matteo Pietrosante, presidente della commissione di piazza Sempione - la disonestà intellettuale con la quale Virginia Raggi ha voluto attestarsi il merito dell’intervento susciterebbe quasi ilarità se non fosse che ricopre la carica di Sindaco".