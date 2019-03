Ancora rifiuti dentro al TMB Salario: "Serviranno mesi per liberarlo"

Dopo la rimozione dei rifiuti rimasti sul piazzale del TMB Salario in seguito all'incendio che ha investito la struttura lo scorso 21 dicembre, nell'ex impianto per il trattamento meccanico biologico proseguono le operazioni di svuotamento per liberare i locali interni da CDR (combustibile derivato da rifiuti) e FOS (frazione organica stabilizzata).

TMB Salario, iniziata rimozione 250 tonnellate CDR

"Oggi è cominciata la rimozione delle circa 250 tonnellate di CDR ancora presenti nel capannone. Nelle prossime settimane giungeranno a maturazione e si potrà spostare anche la FOS, la frazione organica stabilizzata. È questa al momento l'operazione più consistente che riguarda oltre 5 mila tonnellate di rifiuti. Serviranno ancora diversi mesi per liberare completamente il sito dai rifiuti rimasti" - ha fatto sapere il presidente del Municipio III, Giovanni Caudo, a margine di un sopralluogo nel TMB Salario.

Caudo: "Comune faccia chiarezza su futuro TMB"

"Abbiamo ricevuto rassicurazioni sul fatto che le attività in corso non sono assolutamente propedeutiche alla ripresa di nessuna attività che preveda il ritorno di rifiuti nel sito. I cittadini - ha aggiunto il minisindaco - hanno avuto rassicurazioni anche sull'uso del piazzale come parcheggio dei camion e sul via via di compattatori che non scaricano rifiuti nel sito".

Una situazione, quella del TMB Salario, che, a quasi tre mesi dal rogo, è ancora in divenire. Da qui la richiesta al Comune di Roma di fare chiarezza sul futuro dell'impianto "attraverso un atto e non con un comunicato stampa".