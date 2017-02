Sfilata di Carnevale: bambini in maschera invadono Nuovo Salario

Sarà un martedì grasso dal tripudio di colori per il Nuovo Salario. E' infatti tutto pronto per la seconda edizione della Sfilata di Carnevale dell’Istituto Comprensivo Piazza Filattiera: un evento organizzato dal Comitato dei genitori con il patrocinio del Municipio III.

La manifestazione, che si snoderà per le strade del quartiere, avrà inizio alle ore 10.30 del 28 febbraio. Gli alunni, i parenti, le insegnanti e il personale non docente delle scuole dell’Infanzia e Primaria Chiovini e Torricella sfileranno lungo due percorsi che si incontreranno a Piazza Fradeletto.

Il primo coloratissimo corteo partirà dalla scuola Chiovini in via Zirardini e percorrerà via Cocco Ortu, Piazza Fradelletto, Santa Maria della Speranza, via Zirardini; il secondo partirà invece dalla scuola Torricella in via Calcinaia e percorrerà via Suvereto, piazza Fradeletto, Santa Maria della Speranza, via Pian di Scò, via Calcinaia.

Maschere e stelle filanti coloreranno così il martedì grasso del Nuovo Salario che almeno per un'ora si fermerà a guardare i più piccoli rallegrare le strade della zona.