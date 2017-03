Serpentara, il cuore grande dei volontari: così il campo da calcio riemerge dai rovi

Sono serviti giorni di duro lavoro e tanta fatica per vedere l'area di via Pian di Sco, a Serpentara, come non si vedeva da tempo. Alcuni dei lavori propedeutici alla riqualificazione erano già stati avviati da qualche giorno da Change Roma che sabato, con la grande partecipazione dei residenti e di alcune realtà del territorio, ha dato vita alla giornata clou: quella in cui Serpentara ha iniziato concretamente un percorso di riappropriazione di quel vecchio campetto da calcio da anni sprofondato tra rovi e incuria.

Tante le famiglie che hanno voluto prendere parte all'iniziativa: bambini a scartavetrare le porte, mamme e papà intenti a sfalciare l'erba, chi non ha potuto impegnarsi fisicamente lo ha fatto lasciando un contributo economico che è servito all'acquisto dei necessari attrezzi.

Così, dopo un sabato davvero intenso, a Serpentara il campo da calcio è riemerso dalle sterpaglie che per lungo tempo lo avevano celato agli occhi dei più: una vera e propria scoperta, soprattutto per i più piccoli che li già pregustano partitelle tra amici e sogni di gloria.

"La prima parte del lavoro è stata ultimata. Un intervento, ci tengo a sottolinearlo, totalmente autofinanziato dal quartiere. Questa iniziativa è appena partita, vogliamo dare un seguito a quanto di buono fatto finora" - ha detto Emanuele di Change Roma postando sulla pagina Facebook un video che dà l'idea della nuova vita di quel terreno per anni brullo e incolto.

Grazie al cuore grande dei volontari rinasce così il campo da calcio di via Pian di Sco: il sogno è quello di mantenerlo pulito e agibile e chiederne l'affidamento per far nascere a Serpentara una scuola calcio popolare che sia utile a tutto il quartiere ed in particolar modo alle generazioni più giovani che li, di punti di aggregazione e socializzazione, ne possono contare davvero pochi.