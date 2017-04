A Serpentara spartitraffico e rotatorie come savane: abitanti furiosi

Aiuole spartitraffico selvagge a Serpentara. E' questa la denuncia che arriva da alcuni residenti del quartiere del Municipio III preoccupati per le condizioni in cui versano quei fazzoletti di verde, ad oggi incolti e abbandonati, lungo una delle arterie principali della zona.

A destare inquietudine gli spartitraffico di via Titina de Filippo, in particolare quelli davanti a via Tina Pica, tratto dove l'afflusso di traffico e il transito di mezzi è sempre molto elevato. Non solo senso di incuria: i residenti sottolineano come quelle aiuole selvagge impediscano la corretta visibilità ad automobilisti e centauri nascondendo loro non solo le auto che si immettono dalle traverse ma anche eventuali pedoni. Che dire poi del rischio incendi in una zona che nelle estati precedenti non è mai stata risparmiata.

"Come già richiesto da tempo occorre che il Municipio faccia intervenire qualcuno per tagliare l'erba cresciuta a dismisura che impedisce fra l'altro di vedere chi arriva creando così situazioni di pericolo. Visto che ad oggi non è cambiato nulla ho chiesto ai responsabili dei due supermercati interessati al problema se avessero già contattato il Municipio: ambedue lo hanno già segnalato diverse volte ed addirittura il Direttore di uno dei supermarket mi ha detto che tempo fa hanno pagato una persona che si è offerta di tagliare l'erba che nel frattempo è ricresciuta a dismisura" - ha scritto un residente di Serpentara segnalando la problematica. "Anche i pedoni che le attraversano rischiano costantemente di essere travolti" - ha fatto notare.

"Ogni anno è in questo stato. Ricordiamo che, la scorsa estate, ha preso fuoco" - scrive un'altra residente dando una sponda ad una critica ancora più feroce da parte di un'altra abitante di Serpentara: "Ogni angolo della nostra zona è abbandonato...giro molto ma solo da noi vedo questo profondo schifo. Cassonetti sempre stracolmi (insufficienti? ). Il Viadotto è una pericolosa carrareccia transitabile ormai con jeep e sempre guardandosi bene attorno: girano inquietanti notizie ed altrettanto inquietanti personaggi. Il verde è 'pubblico' nel senso 'di nessuno': abbandonato e non curato. Terra di nessuno".

Un intervento urgente da parte dell'amministrazione quanto chiesto dunque da parte di Serpentara per ripristinare decoro e sicurezza.