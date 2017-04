Serpentara, nel parco "spuntano" strada e parcheggio: indagini su abusi di via Maldacea

Era metà marzo quando l'arrivo di ruspe e operai ha insospettito i residenti di Serpentara che, nel giro di poche ore, hanno visto una parte del Parco delle Magnolie spianata per lasciar posto a posti auto e viale utili all'apertura imminente di un supermercato della zona.

Lavori del tutto abusivi. Secondo le ricostruzione dell'Ufficio Tecnico, con i verbali di Commissione e di Consiglio a riportarlo, gli esecutori non avevano alcuna autorizzazione per procedere in quel modo: nè sulla parte privata, nè tantomeno su quella porzione di parco sottratta alla cittadinanza.

Eppure li, in via Maldacea, sono arrivati brecciolino e 17 pozzetti, oltre alla recisione di radici che potrebbe aver minato la stabilità di alcune alberature. Insomma un bel danno per tutto il quartiere e una questione che ha infiammato il dibattito di Piazza Sempione con le opposizioni ad accusare l'amministrazione di non aver controllato a dovere il territorio e la maggioranza a difendersi sottolineando di aver ordinato i controlli e fatto il possibile per stroncare sul nascere quell'intervento ai tempi più che dubbio.

"L'area che da qualche settimana è interessata da lavori per i quali non risultano esser stati richiesti permessi è stata dissequestrata (il 5 aprile ndr) dall'autorità giudiziaria. L'area stradale interessata dai lavori è un area privata di proprietà dell'esecutore dei lavori. La parte relativa al parco è invece pubblica e dovrà essere ripristinata con le modalità e nei tempi che verranno stabiliti dal magistrato" - ha scritto l'assessore all'Urbanistica del Municipio III, Domenico D'Orazio, sottolineando come i lavori siano "oggetto di indagine".

"Tutti gli organi preposti - ha assicurato l'esponente della Giunta Capoccioni - ossia Vigili, Uffici Tecnici e Assessore ai LLPP lavorano per ripristinare la legalità i cui costi saranno, ovviamente, a carico dell'esecutore dei lavori".

Intanto gli abusi di via Maldacea a breve arriveranno anche nella Commissione Trasparenza del Comune affinchè si faccia luce su un abuso che ha scosso il quartiere e squarciato una parte del parco di Serpentara.